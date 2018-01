2018-01-05 00:04:30.0

Letzter Auftritt für Schwaben?

Futsal in Friedberg

Der Fußball unter dem Dach war eigentlich viele Jahre eine Domäne des TSV Schwaben Augsburg. Doch die Zeiten haben sich geändert. Außerdem hat sich beim bisherig einzigen Hallenturnier, an dem die „Violetten“ teilnahmen, Stürmer Michael Geldhauser das Kreuzband gerissen. „Eigentlich habe ich keine Lust mehr“, sagt Schwaben-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier vor dem Auftritt seiner Mannschaft am Samstag (ab 17 Uhr) bei der Vorrunde zur schwäbischen Futsal-Meisterschaft in Friedberg. Es könnte der letzte Auftritt der Schwaben in der Halle sein.

„Wenn in Friedberg nicht mehr als 150 Zuschauer kommen, muss man sich schon die Frage stellen, ob es noch Sinn macht, in der Halle zu spielen. Es haben ja schon etliche Vereine der Halle den Rücken gekehrt.“ Eine sportliche Zielsetzung gibt es für die Schwaben, die in einer Gruppe mit dem Bezirksligisten SC Kissing und mit dem Kreisklassisten TSV Friedberg spielen, nicht. „Oberste Priorität ist, dass sich keiner mehr verletzt“, so Reitmeier.

In der Gruppe II ist die DJK Lechhausen nur krasser Außenseiter. Der Kreisligist hat mit dem Bezirksligisten BC Adelzhausen und dem Landesligisten FC Stätzling ziemlich „dicke Brocken“ als Gruppengegner. Das Auftaktspiel (17 Uhr) bestreitet der Gastgeber TSV Friedberg gegen den TSV Schwaben. Anschließend ist gleich die DJK Lechhausen (gegen Adelzhausen) an der Reihe. (wla)