2017-10-05 00:02:26.0

Handball Spitzenreiter rutscht ab

Haunstetter Frauen kassieren gegen Bietigheim II die erste Niederlage der Saison. Zu viele Schwächen in den Zweikämpfen

Im vierten Spiel hat es die Handballfrauen des TSV Haunstetten in der 3. Liga Süd erwischt: Die Rot-Weißen unterlagen nach durchwachsener Leistung in eigener Halle der SG Bietigheim II mit 20:24 (10:11) und müssen sich dadurch vorerst von der Tabellenspitze verabschieden.

Die Reserve des Deutschen Meisters erwies sich durchgängig als hartnäckiger und auch überaus spielstarker Gegner, während bei den Gastgebern einiges im Argen lag. Die anfängliche 3:1- und 4:2-Führung von Haunstetten brachte den Gastgeberinnen keinerlei Sicherheit, die Schwächen im Zweikampfverhalten und einen zu löchrigen Abwehrverbund verzeichneten. Als man in Folge immer wieder an der starken Bietigheimer Torhüterin Meißner scheiterte, kippte die Auseinandersetzung noch vor der Pause zugunsten der Gäste.

Diese legten sofort nach Wiederanpfiff innerhalb von sechs Minuten ein 16:10 vor, von dem sich der TSV Haunstetten nicht mehr erholen sollte. Sämtliche Deckungsvariationen brachten nicht den gewünschten Erfolg, und als sich Annika Schmid beim 19:21 (55.) und dem knappsten Rückstand auch noch eine Zeitstrafe einhandelte, war die Partie gelaufen; zumal sich auf TSV-Seite die Wurfbilder in keinster Weise verbessert hatten. Trainer Herbert Vornehm war entsprechend enttäuscht: „Wir sind überhaupt nicht an unser Leistungsvermögen gekommen, und das reicht dann einfach auch nicht. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass jetzt viele Spielerinnen Verantwortung tragen müssen, die letztes Jahr wenig oder gar nicht zum Einsatz kamen. Deshalb müssen wir geduldig bleiben und uns schrittweise verbessern.“ Zehn Tage bleiben den Rot-Weißen jetzt erst einmal Zeit, ehe es am 15. Oktober zur nächsten Bundesliga-Reserve nach Metzingen geht. (hv)

TSV Haunstetten Frey, Albrecht, Schmidt (Tor); Irmler (5), Schmid (4/2), Toth, Niebert, Duschner (je 3), Horner (2), Smotzek Sa., Knöpfle, Hänsel, Schnorr, Bohnet