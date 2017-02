2017-02-09 00:03:48.0

TSG rutscht in der Tabelle ab

Unglücklicher Auftritt der Handballerinnen

Im Nachholspiel gegen den BHC Königsbrunn setzten die Bezirksoberliga-Handballerinnen der TSG Augsburg die Reihe der unglücklichen Spiele im neuen Jahr fort. Sie unterlagen dem BHC Königsbrunn nicht unverdient 19:23 (6:11) und rutschten bei acht Minuspunkten punktgleich auf Rang vier ab.

Die Lechhauserinnen ließen beste Möglichkeiten ungenutzt, so fand der Tabellensiebte ins Spiel und lag zur Pause mit fünf Treffern vorn. Auch im zweiten Spielabschnitt wollte für die TSG nur kurzzeitig etwas klappen. Mitte der zweiten Hälfte lag man 11:17 zurück – es stimmte weder im Angriff noch in der Abwehr. In den letzten zehn Spielminuten raffte sich der BOL-Zweite auf und verkürzte mit schnellem Spiel um ein paar Tore. Königsbrunn hielt aber dagegen und gewann schließlich klar. Jetzt bleibt den TSG-Frauen zwei Wochen Zeit, um bis zum Rückspiel (Sonntag, 19. Februar, 16.20 Uhr) eine erfolgreiche Taktik einzustudieren.

TSG Heimann; Zimmer, Steinherr, Kamlah A., Dengel, Päckert (1), Dittrich M. (3), Kubasta F. (2), Kamlah S. (4), Schröder A. (5/1)

Die erste Männermannschaft besiegte in der Westgruppe den TSV Dinkelscherben 35:25 (19:13) und kletterte auf den fünften Tabellenplatz. Die Partie war ausgeglichen, ehe erfolgreiche Tempogegenstöße die hohe Halbzeitführung begünstigten. In der zweiten Hälfte geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr, zumal der Vorsprung stetig ausgebaut wurde. Trainer Kastner resümierte: „Mutter des Erfolges war heute unsere schnelle erste und zweite Welle, wodurch uns einfache Tore gelungen sind.“ Darauf will die Mannschaft zu Hause gegen den TSV Wertingen II aufbauen. (Samstag, 18.40 Uhr). Die „Zweite“ unterlag in der Ostgruppe dem TSV Bobingen II knapp 22:25 (11:13). Kurz nach der Pause geriet man wegen nachlassender Chancenverwertung immer mehr ins Hintertreffen. Trotzdem will das Team positive Aspekte ins Heimspiel gegen den Tabellendritten BHC Königsbrunn II mitnehmen (Samstag, 16.40 Uhr).

Die Tabellenführung hat die Frauen-„Dritte“ durch ein deutliches 25:17 (14:12) beim BHC Königsbrunn III zurückgewonnen. Die deutliche Steigerung nach der Pause war die Grundlage für den Auswärtserfolg. Am Samstag findet um 14.45 Uhr das Rückspiel im „Schwesternduell“ gegen die TSG-„Zweite“ statt. (wiku)