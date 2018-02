2018-02-27 00:05:51.0

Handball TSV Haunstetten erfüllt die Pflicht

Der Bayernligist richtet nach dem Erfolg gegen das Schlusslicht bereits den Fokus auf die nächste Partie

Dem TSV Haunstetten gelingt beim 32:24 (14:10)-Heimsieg gegen den letztplatzierten TSV Ismaning die Revanche für die vermeidbare Niederlage in der Hinrunde. „Letztlich ist es nur ein Spiel mehr, in dem es für uns um zwei Punkte geht. Doch die bittere Niederlage aus der Hinserie schmerzt mich schon noch“, motivierte Coach Michael Rothfischer seine Mannen vor dem Spiel, die Scharte aus dem Hinspiel wettmachen zu wollen. Mit 22:14 Punkten steht Haunstetten auf dem fünften Tabellenplatz.

Doch Haunstetten tat sich mit dem Tabellenletzten zunächst ähnlich schwer wie schon im Hinspiel. Wieder schaffte man es zu Beginn der Partie nicht dem Spiel defensiv seinen Stempel aufzudrücken und hatte vor allem gegen Ismanings Olaf Neumann und Yannick Teschner immer wieder das Nachsehen. Selbst die harte Entscheidung der Schiedsrichter, dem ehemaligen Haunstetter Florian Elsinger in der neunten Minute die Rote Karte zu zeigen, hatte zunächst nicht den erhofften „Hau Ruck“-Effekt. Dieser ging kurioserweise etwas später – gegen Mitte der ersten Halbzeit – durch die Mannschaft, als man eine doppelte Unterzahlsituation unbeschadet überstand und dabei den knappen Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf vier Tore (14:10) ausbauen konnte.

Nach Wiederanpfiff erwischten die Gastgeber den besseren Start und konnten sich schnell auf 17:11 absetzen, ehe man sich eine viertelstündige Schwächephase leistete und den Gegner dazu einlud, das Ergebnis wieder einigermaßen ansehnlich zu gestalten.

Dass man es am Ende allerdings nicht zur Zitterpartie verkommen ließ, lag daran, dass die Augsburger dann aber doch ihre Überlegenheit ausspielten, den Schalter umlegten und den Vorsprung bis zum Schlusspfiff noch einmal ausbauten. So mündete eine wahrlich wenig hochklassige aber letztlich souveräne und erfolgreiche Vorstellung der Haunstetter in einem 32:24-Pflichtsieg. „Das war zwar heute keine Ruhmesleistung, aber wir haben die Pflicht erfüllt. Vielmehr zählt ab jetzt schon der Fokus auf das anstehende Duell gegen Landshut. Das war in der Vergangenheit immer hart umkämpft“, richtete Dominik Albrecht den Blick auf kommenden Samstag. Da gewährt der Spielplan dem TSV Haunstetten ein weiteres Heimspiel. Um 18 Uhr geht es dann gegen die TG Landshut, die sich nach einem äußerst schlechten Saisonstart wieder gefangen hat. (bsz)

Haunstetten Rothfischer, Fischer (Tor); A. Horner (10/3); Schnitzlein, Jankrift, Albrecht (je 4); Müller, Wiesner (je 3); M. Horner (2); Manz, Singer (je 1); Link, Smotzek