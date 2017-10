2017-10-20 00:05:37.0

Treffen mit einem alten Bekannten

FCA II gastiert beim FV Illertissen

Dominik Reinhardt kennt seine Mannschaft wie wohl kein Zweiter. Nach dem Fußballfest und dem 3:2-Sieg gegen den TSV 1860 München am vergangenen Sonntag steht nun am heutigen Freitag (19 Uhr) in der Regionalliga Bayern für die U23 des FC Augsburg beim FV Illertissen eine weitere schwere Aufgabe auf dem Spielplan. Doch Reinhardt weiß, wo er den Hebel ansetzen wird: „Ich muss den Spielern klarmachen, dass es keinen Grund gibt, den Gastgeber zu unterschätzen.“ Überheblichkeit ist ganz und gar nicht angebracht.

Der FV Illertissen (26 Punkte) rangiert auf dem dritten Tabellenplatz und empfängt den Sechsten aus Augsburg (24 Punkte). FVI-Trainer Ilija Aracic meint: „Wir spielen viel lieber gegen Mannschaften, die sich nicht nur hinten reinstellen. Das werden die Augsburger sicher nicht. Wir brauchen uns auch nicht zu verstecken, haben in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich gespielt. Ich glaube, dass das ein echtes Spitzenspiel wird.“ Der Illertisser Trainer ist zudem bestens über den Gegner informiert. Von 2009 bis 2012 trainierte er die U19 des Bundesligisten, kennt noch einige Spieler. In diesem Derby geht es natürlich auch ums Prestige.

Für die Augsburger Bundesliga-Reserve läuft es seit Wochen hervorragend. Nur eines der letzten acht Spiele haben die Reinhardt-Schützlinge verloren. Der Coach sagt: „Mit Illertissen erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die bewiesen hat, dass sie zu den Top-Teams in der Regionalliga gehört. Wir wollen den Schwung aus dem Spiel gegen 1860 mitnehmen und die Leistung bestätigen. Dann haben wir gute Chancen, Punkte aus Illertissen zu entführen.“ (oll, fupa)