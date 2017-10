2017-10-05 08:09:36.0

Wetterdienst-Warnung Orkanböen im Norden, Sturm in Bayern

Das Wetter in Deutschland wird ungemütlich. Im Norden drohen Orkanböen, aber auch in Bayern wird es heute stürmisch.

In Teilen Nord- und Ostdeutschlands drohen heute Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Zeit etwa von 8 Uhr bis 22 Uhr vor Böen der Stufe drei. Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen.

Betroffen sind unter anderem Berlin, Brandenburg, Teile Sachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Regierungsbezirk Kassel. Die Experten empfehlen, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Bäume können entwurzelt, Dächer abgedeckt werden.

Verbunden mit dem Sturmtief in Norddeutschland ist eine Kaltfront, die laut DWD auch über Bayern zieht. Zugleich wird es auch im Freistaat stürmisch. Ab dem Vormittag nimmt der Wind spürbar zu. Dann müsse auch im Flachland mit stürmischen Böen um 75 Stundenkilometer gerechnet werden. In Schauernähe werden die Böen noch stärker.

Auf höheren Alpengipfeln sind laut DWD auch orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer zu erwarten.

"Für den Herbst ist es verhältnismäßig kühl"

Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 17 Grad in Nordschwaben und 20 Grad in Kempten. Nachts sinken die Temperaturen auf kühle vier bis sechs Grad.

In der Nacht zum Freitag setzt dann in den Allgäuer Alpen Dauerregen ein, die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter. Generell müssen sich die Menschen in ganz Bayern am Wochenende auf Wolken, Regen und Wind einstellen. "Für den Herbst ist es verhältnismäßig kühl", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. Nach Angaben der Experten wird es am Samstag und Sonntag nirgendwo in Bayern wärmer als 15 Grad.

Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, könne es mit minus zehn Grad und Schneeflocken am Samstag bereits winterlich werden. Die kommende Woche könnte dann etwas milder werden: "Ab Montag steigen die Temperaturen langsam an und der Regen lässt nach", so der Wetterdienst-Sprecher.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auf unseren Wetter-Seiten. AZ/dpa