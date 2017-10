2017-10-05 16:06:00.0

Wetterdienst-Warnung Sturmtief Xavier fordert Todesopfer in Hamburg

Das Sturmtief Xavier zieht über Deutschland. In Hamburg kam ein Mensch ums Leben. Im Norden wurde der Bahnverkehr teilweise eingestellt. Auch in Bayern wird es heute stürmisch.

In Teilen Nord- und Ostdeutschlands drohen heute Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Zeit etwa von 8 Uhr bis 22 Uhr vor Böen der Stufe drei. Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen.

In Hamburg hat das Sturmtief ein Todesopfer gefordert. Ein entwurzelter Baum sei am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Horn auf ein mit zwei Frauen besetztes Auto gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin in der Hansestadt. Eine Insassin kam dabei ums Leben, die andere wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

ANZEIGE

Besonders betroffen von dem Sturmtief sind Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Teile Thüringens. Die Experten empfehlen, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Bäume können entwurzelt, Dächer abgedeckt werden.

Deutsche Bahn stellt Zugverkehr teilweise ein

Der gesamte Zugverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wurde eingestellt, wie das Unternehmen in Berlin und Hamburg mitteilte. Bereits zuvor mussten immer wieder Strecken gesperrt werden, etwa weil Bäume auf Gleise fielen oder Sturmschäden an Oberleitungen auftraten.

Betroffen waren unter anderem die Fernverkehrsstrecken zwischen Hamburg, Hannover, Bremen, Kiel sowie Osnabrück. Züge endeten außerplanmäßig an Bahnhöfen wie Dortmund oder Kassel, wie die Bahn mitteilte. Durch das Unwetter lahmgelegt war ferner auch der komplette Regionalverkehr in Niedersachsen. Wie lange die Störungen andauern, ist laut Bahn derzeit noch unbekannt.

Auch im Netz der Hamburger S-Bahn gab es wegen des Sturms auf allen Linien Ausfälle und Verspätungen, wie das Unternehmen in der Hansestadt mitteilte. Unter anderem seien Bäume auf Gleise gestürzt.

Verbunden mit dem Sturmtief in Norddeutschland ist eine Kaltfront, die laut DWD auch über Bayern zieht. Zugleich wird es auch im Freistaat stürmisch. Ab dem Vormittag nimmt der Wind spürbar zu. Dann müsse auch im Flachland mit stürmischen Böen um 75 Stundenkilometer gerechnet werden. In Schauernähe werden die Böen noch stärker.

Auf höheren Alpengipfeln sind laut DWD auch orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer zu erwarten.

"Für den Herbst ist es verhältnismäßig kühl"

Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 17 Grad in Nordschwaben und 20 Grad in Kempten. Nachts sinken die Temperaturen auf kühle vier bis sechs Grad.

In der Nacht zum Freitag setzt dann in den Allgäuer Alpen Dauerregen ein, die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter. Generell müssen sich die Menschen in ganz Bayern am Wochenende auf Wolken, Regen und Wind einstellen. "Für den Herbst ist es verhältnismäßig kühl", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. Nach Angaben der Experten wird es am Samstag und Sonntag nirgendwo in Bayern wärmer als 15 Grad.

Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, könne es mit minus zehn Grad und Schneeflocken am Samstag bereits winterlich werden. Die kommende Woche könnte dann etwas milder werden: "Ab Montag steigen die Temperaturen langsam an und der Regen lässt nach", so der Wetterdienst-Sprecher.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auf unseren Wetter-Seiten. AZ/dpa/afp