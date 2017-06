2017-06-01 13:56:00.0

Lauingen Autofahrer will helfen und wird von Mann mit Messer bedroht

Ein 56-Jähriger wurde in Lauingen Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Autofahrer hatte angehalten, um einem offenbar hilflosen Mann zu helfen - und hatte plötzlich ein Messer am Hals.

Eine räuberische Erpressung auf offener Straße hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in Lauingen (Kreis Dillingen) erreignet. Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto den Reuteweg in Lauingen in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der dortigen Gärtnerei sah er einen augenscheinlich hilflosen Mann zusammengesunken auf dem Boden sitzen.

Der 56-Jährige hielt an und wollte dem Mann zu Hilfe kommen. Nachdem dieser nicht ansprechbar zu sein schien, lief der 56-Jährige zurück zu seinem silbergrauen VW Passat Kombi, um von dort aus den Notruf zu wählen. In diesem Moment trat ein bislang Unbekannter von hinten an den Mann heran und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes an dessen Hals die Herausgabe von Bargeld, so die Polizei.

Der 56-Jährige kam dieser Forderung nach und übergab seine Geldbörse mit Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Im Anschluss daran flüchtete der Täter in stadtauswärtige Richtung. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Täter um dieselbe Person, die zuvor auf dem Boden saß und dementsprechend eine hilflose Lage vorgetäuscht hatte, handelte. Der Täter war laut Polizeibericht verwahrlost gekleidet. Aufgrund seiner Aussprache soll es sich vermutlich um einen Ortsansässigen handeln. AZ

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.