2017-05-07

Gundelfingen Bürgermeister-Wahl: Harthauser und Gruß gehen in die Stichwahl

Gundelfingen wählte einen neuen Bürgermeister. Miriam Gruß von der FDP erhielt zwar die meisten Stimmen. Doch am 21. Mai kommt es zur Stichwahl. Von Katharina Indrich

18 Jahre lang war Franz Kukla Stadtoberhaupt von Gundelfingen. Am Sonntag nun waren die Bürger der Gärtnerstadt aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihn zu wählen. Doch wer das sein wird, das wird erst am 21. Mai feststehen. Denn bei der Wahl am Sonntag konnte keiner der drei Kandidaten auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Wahlsiegerin war allerdings FDP-Kandidatin Miriam Gruß. 43,7 Prozent der Wähler gaben ihr die Stimme. Sie geht mit SPD-Kandidat Jürgen Hartshauser in die Stichwahl. Ihm sprachen 37,7 Prozent der Wähler ihr Vertrauen aus. Aus dem Rennen ist dagegen der Kandidat der CSU, Matthias Grätsch. Für ihn stimmten am Ende 18,6 Prozent der Gundelfinger. Enttäuscht zeigten sich alle Kandidaten über die Wahlbeteiligung. Sie lag lediglich bei 62,5 Prozent und war von vielen im Vorfeld deutlich besser erwartet worden.

So aber stand bereits um 18.26 Uhr fest, dass die Gundelfinger in zwei Wochen noch einmal ran müssen. Miriam Gruß, die die meisten Stimmen erhielt, erklärte im Anschluss an die Verkündung des vorläufigen Endergebnisses durch Wahlleiter Nikolaus Mayr, sie sei immer noch aufgeregt. „Ich bin ein bisschen überrascht und danke allen meinen Wählerinnen und Wählern. Ich freue mich auf weitere zwei Wochen Wahlkampf“, so die 41-jährige ehemalige Bundestagsabgeordnete. Gleichzeitig zollte sie Matthias Grätsch Respekt für einen engagierten und fairen Wahlkampf.

Das tat auch Jürgen Hartshauser. „Es ist immer schade, wenn am Schluss jemand auf der Strecke bleibt“, sagte Hartshauser. „Mit meinem Wahlergebnis bin ich ganz zufrieden. Wir hatten drei starke Kandidaten, da war klar, dass es möglicherweise in eine Stichwahl gehen könnte“, so der 49-Jährige, der 2011 beinahe Franz Kukla in eine Stichwahl gezwungen hätte.

Naturgemäß geknickt war CSU-Kandidat Matthias Grätsch über sein Wahlergebnis. „Ich bin schon enttäuscht und habe mir ein deutlich besseres Ergebnis erwartet. Dass es so deutlich ausgeht, hat von uns keiner erwartet“, gestand er. Denn die Rückmeldungen während des Wahlkampfes seien deutlich besser gewesen. „Trotzdem gratuliere ich den beiden natürlich zu ihren Ergebnissen“, so der 39-Jährige. Ob die CSU für die Stichwahl am 21. Mai eine Empfehlung aussprechen wird, konnte Grätsch am Sonntagabend noch nicht sagen. Man müsse zunächst einmal das eigene Wahlergebnis analysieren.

Für Miriam Gruß und Jürgen Hartshauser aber ging es am Sonntag gleich wieder zurück in den Wahlkampfmodus. Sie hatten, ebenso wie Matthias Grätsch, den Wahlausgang im Sitzungssaal des Rathauses verfolgt, wo bereits neun Minuten nach 18 Uhr das erste Ergebnis aus Echenbrunn auf der Leinwand aufleuchtete. Nur eine Minute später gefolgt vom Resultat aus Peterswörth. Bis dann um 18.26 Uhr alle fünf Wahlbezirke und die drei Briefwahlbezirke ausgezählt waren, war die Spannung im holzvertäfelten Saal mit Händen zu greifen.

Totenstille herrschte dort zeitweise, sodass Hitradio RT.1 Nordschwaben-Moderator Alexander Kunz kurz mal fragte, ob jemand vielleicht eine Stecknadel dabei habe. Die Anspannung, sie wich auch nicht, nachdem das vorläufige Endergebnis bekannt gegeben wurde, für das 3640 Wahlberechtigte, davon 1201 Briefwähler, verantwortlich waren. Die Entscheidung in Gundelfingen ist aufgeschoben. Sie fällt am 21. Mai. (gau)