2017-02-01 09:24:00.0

Dillingen Toter an der Donau: Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

An der Donau in Dillingen wurde am Dienstagnachmittag ein toter Mann gefunden. Die Kripo Dillingen ermittelt. Von Berthold Veh

In Dillingen ist eine Leiche gefunden worden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Foto: Alexander Kaya, Symbolfoto