2017-11-15 11:23:35.0

Prozess IS-Unterstützer aus Kissing muss nicht ins Gefängnis

Ein Schüler aus Kissing hat für IS-Terroristen neue Facebook-Profile erstellt. Warum die Richter dem heute 22-Jährigen noch eine Chance geben. Von Jörg Heinzle

Die Richter geben dem jungen Mann eine Chance: Ein ehemaliger IS-Sympathisant aus Kissing im Kreis Aichach-Friedberg muss nicht ins Gefängnis. Vor dem Oberlandesgericht in München wurde der 22-jährige Auszubildende am Mittwochvormittag zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 60 Stunden soziale Arbeit ableisten und an Beratungsgesprächen mit Fachleuten für Islamismus teilnehmen. Das Gericht folgte damit nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Deren Vertreter wollte den Angeklagten im Gefängnis sehen, er hatte am Ende der mehrtägigen Beweisaufnahme dreieinhalb Jahr Haft gefordert.

Der türkischstämmige Angeklagte hatte in der Zeit zwischen Ende 2014 und Anfang 2015 nicht nur die in Deutschland verbotene Fahne des Islamischen Staats weiterverbreitet. Er nahm über das Internet auch Kontakt auf zu Deutschen, die nach Syrien gereist waren und sich dort der Terrorgruppe angeschlossen hatten. So schickte er über den Nachrichtendienst Whatsapp einem deutschen IS-Kämpfer ein Foto, das zeigt, wie ein jordanischer Soldat lebendig verbrannt wird. Der Mann ist dabei in einen Käfig eingesperrt. Der heute 22-Jährige schrieb dazu, der IS habe den Piloten „schön gegrillt“. Er verbreitete im sozialen Netzwerk Facebook auch ein Video, das zeigt, wie ein Soldat von IS-Terroristen geköpft wird.

Staatsanwalt sprach von bewusster Unterstützung

Der Schüler aus Kissing half IS-Kämpfern, die sich in Syrien befanden, auch dabei, neue Nutzerprofile im sozialen Netzwerk Facebook anzulegen. Das Netzwerk sperrte offenbar mehrfach die Profile der Terroristen, weil sie dort für den Islamischen Staat warben. Die Staatsanwaltschaft bewertete das Verhalten deshalb als „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“. Oberstaatsanwalt Andreas Franck vertrat die Ansicht, der Angeklagte sei nicht etwa aus „Dummheit“ oder „Verblendung“ in den Dunstkreis des Terrorismus hineingerutscht. Vielmehr habe er sich „ganz bewusst“ entschieden, eine „Mörderbande“ zu unterstützen.

Im Prozess gab sich der 22-Jährige geläutert. Er gab zu, dass er damals Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat – kurz IS – war. Er habe sich, weil er sich nach einem schulischen Misserfolg in einer Krise befand, viel im Internet umgesehen und sich dort auch radikalisiert. Jetzt wolle er damit aber nichts mehr zu tun haben. Er sagte, es tue ihm leid. Er schäme sich dafür, dass er die Terroristen gut fand. Er sei kein Islamist, er wolle einfach nur noch ein normales, erfülltes Leben führen. Sein Verteidiger Hermann Christoph Kühn hatte gefordert, den Angeklagten nicht ins Gefängnis zu schicken. Das könne die gute Entwicklung des jungen Mannes gefährden. Das Gericht folgte nun diesen Argumenten.

Der Vorsitzende Richter Reinhold Baier des 8. Strafsenats sagte, der 22-Jährige habe sich glaubhaft vom IS distanziert. Das Gericht gehe davon aus, dass er künftig ein "rechtschaffenes" Leben führen werden. Der Angeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. Die Staatsanwaltschaft ließ die Entscheidung, ob sie die Strafe akzeptiert, zunächst noch offen.