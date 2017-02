2017-02-24 16:18:00.0

Kreis Günzburg Polizei findet bei 19-Jährigem Bombenattrappe

Der Mann hatte nach einer Verkehrskontrolle gedroht, Polizisten zu erschießen. In seiner Wohnung wurden die Beamten dann fündig.

Die Polizei hat am Freitagmittag die Information erhalten, dass ein junger Mann aus dem nördlichen Landkreis Günzburg gegenüber anderen Personen gedroht hatte, sich eine Waffe zu besorgen und Polizisten zu erschießen. Die Beamten stuften die Äußerungen als ernstzunehmend ein und leiteten deshalb eine Fahndung nach dem 19-Jährigen ein. Mehrere Beamte der umliegenden Inspektionen und aus Neu-Ulm waren eingebunden. Der Gesuchte konnte gegen 13.30 Uhr angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Waffe bei sich.

Der 19-Jährige war zu schnell unterwegs

Allerdings fanden die Beamten in der Wohnung des polizeibekannten jungen Mannes ein Blaulicht und eine Soft-Air-Waffe, die einer Maschinenpistole ähnelt. Außerdem fanden sie eine selbst gebastelte Spielzeugpistole aus Aluminium und eine selbst gebaute Bombenattrappe. Auch wenn diese Gegenstände als Spielzeug erkennbar sein könnten, muss ihre waffenrechtliche Relevanz geprüft werden.

Das Motiv für die Drohung lag laut Polizei in einer Verkehrskontrolle am Freitagvormittag. Dabei wurde er von Beamten der Inspektion Günzburg auf einem Kleinkraftrad angetroffen, mit dem er mit einer höheren Geschwindigkeit als den zulässigen 45 Kilometern in der Stunde unterwegs war. Damit besaß er keine erforderliche Fahrerlaubnis und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Er befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus, berichtet die Polizei. AZ