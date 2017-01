2017-01-18 06:55:00.0

Landkreis Auf den Spuren des Orkans

Vor genau zehn Jahren wütete der Sturm Kyrill auch in der Region. In den Wäldern im Kreis Neu-Ulm entstanden große Schäden. Doch die Förster sahen darin auch Chancen. Von Jens Carsten

Mit kräftigen Böen ist der Orkan einst durch die Region gefegt: Er warf Bäume um, deckte Dächer ab und legte den Verkehr auf Straße und Schiene zeitweise lahm. Heute ist es auf den Tag genau zehn Jahre her, dass Kyrill über Europa hereinbrach: 47 Menschen kamen ums Leben, 13 davon in Deutschland. Der Schaden: mehrere Milliarden Euro. Deshalb ist der Name des Orkans ist vielen im Gedächtnis geblieben. Auch im Landkreis Neu-Ulm, der zwar letztendlich „mit einem blauen Auge“ davonkam, wie Einsatzkräfte, Fortswirtschafter und Versicherungsmitarbeiter damals bilanzierten. Trotzdem hat Kyrill deutliche Spuren hinterlassen. Die sind in den Wäldern bis heute zu sehen.

Der Schnee knarzt unter den schweren Stiefeln, als Revierförster Bernd Karrer durch den winterlichen Forst stapft. Hohe Fichten säumen den schmalen Pfad zu beiden Seiten: Ein kräftiger und alter Wald. Möchte man meinen. Doch plötzlich geben die mächtigen Bäume den Blick frei auf eine Lichtung: Hier ist der Bewuchs deutlich lichter: Schmächtig und gerade einmal drei bis vier Meter hoch sind die Bäume hier, ein Zaun schützt sie vor hungrigen Rehen. Auf dieser Fläche im Unterrother Gemeindewald hatte Kyrill seinerzeit schwer gewütet, weiß Förster Karrer, der im Forstrevier Illertissen rund 1500 Privatwaldbesitzer und 16 Gemeinde- und Körperschaftswälder im südlichen Kreis Neu-Ulm betreut. „Da hat es reingeschlagen.“ Und das hat einen Grund: Weil dicke Lehmschichten im Boden liegen, reichten die Wurzeln der Fichten nicht tief – sie kippten um. Das Problem: Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Fichte als ertragsreiche Baumart gerne und oft gepflanzt worden. Eben auch in Gebieten, wo sie eigentlich nicht hingehöre, erklärt Karrer. „Man wollte leere Waldflächen damals wohl schnell voll bekommen.“

ANZEIGE

So wie in dem Wald bei Unterroth sah es nach Kyrill vielerorts im Kreis Neu-Ulm aus: Insgesamt 12 000 Festmeter (das Maß für einen Kubikmeter feste Holzmasse) entstanden durch den Kahlschlag in den Privat- und Gemeindewäldernim Kreis Neu-Ulm. Das allein wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, sagt Karrer. „Im Vergleich zu anderen Regionen sind wir glimpflich davongekommen.“ Sein Kollege Peter Schaffner, Berater der Forstbetriebsgemeinschaften Neu-Ulm und Günzburg, stimmt zu: „Kyrill war in Nordrhein-Westfalen viel schlimmer.“ Unglücklich sei allerdings gewesen, dass das Holz für das Jahr 2007 bereits geschlagen war – in privaten Wäldern (mit Körperschaften) zirka 40 000 Festmeter. Dadurch sei der Forstwirtschaftsplan umgeworfen worden, sagen die Förster: Nach dem Sturm war zu viel Holz auf dem Markt, der Preis sank um etwa 20 Euro pro Festmeter auf rund 80.

In den hiesigen Staatswäldern mähte Kyrill 15 000 Festmeter um – und damit gerade einmal ein Zehntel der jährlich geschlagenen Holzmenge, erklärt Volker Fiedler, der Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn. Das sei „kaum spürbar“, der Sturm damit „Gott sei Dank sehr schwach ausgefallen“. Allerdings sei die Nachsorge langwierig gewesen: Zu Fuß mussten die Reviere begangen, beschädigte Bäume gesucht und dann geschlagen werden. Denn man wollte dem Borkenkäfer keine Anlaufstellen bieten. Das gelang jedoch nicht in allen Waldstücken der Region: Weil die umgestürzten Bäume vor allem in kleinen privaten Forsten nicht immer zügig abtransportiert werden konnten, fanden die Borkenkäfer in den Jahren nach dem Sturm jede Menge Wohnraum vor. Die Schädlinge vermehrten sich prächtig, schwärmten aus und verursachten weitere Schäden – was sich negativ auf den Holzpreis auswirkte.

Vorsicht, Lebensgefahr: Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten waren riskant. Denn schief übereinander liegende Stämme können unter großer Spannung stehen, sagt Förster Karrer. Säge ein Arbeiter ein verkeiltes Holz an der falschen Stelle durch, könne es ihm entgegen schnellen. „Da wird große Energie frei.“ Ausweichen sei nicht immer einfach, weil es meist ohnehin wenig Platz für trittfesten Stand gebe. Ein Waldarbeiter müsse die Lage richtig einschätzen, sagt Karrer. „Das ist eine hohe Kunst.“ Sicherer sei es grundsätzlich, eine Erntemaschine einzusetzen. „Wenn der was passiert, ist das nicht so schlimm, die kann man reparieren“, sagt der Förster. Doch mit dem Gerät in den Wald zu fahren, lohne sich nur bei größeren vom Sturm betroffenen Flächen. Bei allem Ärger habe Kyrill für die Forstbewirtschaftung in der Region auch positive Folgen gehabt, sagt Karrer mit Blick auf seinen Zuständigkeitsbereich: Nach dem Orkan wurden neue Waldstücke angelegt, so wie das bei Unterroth. Hier hat der Förster Eichen (und einige Buchen) eingesetzt. Ein Schritt zurück zu einer „natürlichen Waldgesellschaft“. Zudem fassten diese Baumarten auf den Lehmböden fester Fuß.

Zufrieden lässt der Förster den Blick über das verschneite Waldstück schweifen. Auch wenn die dünnen Bäumchen in den Augen mancher Spaziergänger wohl kaum mehr als Gestrüpp sein dürften – die Schonung ist ein Wirtschaftsprojekt für die Zukunft: In 100 Jahren werden die Eichen groß und stark sein und viel erstklassiges Holz liefern. An solchen Anpflanzungen lassen sich die Spuren des Orkans von 2007 zwar noch finden – aber aus Sicht der hiesigen Forstwirtschaft ist Kyrill Geschichte: „Die Schäden sind behoben, der Sturm ist vergessen“, sagt Karrer. Außerdem hätten Unwetter wie Wiebke (März 1990) und Lothar (Dezember 1999) schlimmer gewütet. Und nach Kyrill seien weitere Stürme durch die Region gezogen. Aus Karrers Sicht hat das mit dem Klimawandel zu tun: „Die Stürme werden häufiger und heftiger.“ Und weitere werden folgen.