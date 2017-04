2017-04-29 15:21:00.0

Kreis Neu-Ulm Auto und Quad stoßen zusammen: 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Altenstadt sind drei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Ein lebensgefährlich verletzter Quadfahrer und zwei mittelschwer verletzte Autoinsassen sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2031 bei Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) ereignet hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 22 Jahre alter Autofahrer aus dem Ostalbkreis aus Süden kommend von der Staatsstraße in die Autobahneinfahrt beim Altenstadter Ortsteil Filzingen in Richtung Ulm auf die A7 einfahren. Er übersah dabei vermutlich den auf der Staatsstraße fahrenden und damit vorfahrtberechtigten Quadfahrer.

Hubschrauber bringt Mann ins Krankenhaus

Der 21-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm wollte laut Polizei wohl noch ausweichen, konnte einen Zusammenstoß in der Fahrbahnmitte aber nicht mehr verhindern. Der Quadfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt.

Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot aus: Drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter und der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" kamen zur Unfallstelle. Die Feuerwehren Altenstadt und Filzingen sicherten den Verkehr ab und leiteten um.

Der Quadfahrer wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Hubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen; die beiden Autoinsassen kamen mit Rettungswagen in andere Kliniken. Angehörige des lebensgefährlich Verletzten, die zur Unfallstelle gekommen waren, wurden von einem Notfallseelsorger und vom Rettungsdienst betreut.

Laut Polizei wurde ein Sachverständiger beauftragt, ein Unfallgutachten zu erstellen. wis