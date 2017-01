2017-01-09 05:05:00.0

Illertissen Der Nuxit: Illertissen will schnell Klarheit

Beim Neujahrsempfang blickt Bürgermeister Jürgen Eisen über den Tellerrand Von Jens Carsten

Einige Firmen investieren kräftig, die Stadtkasse ist gut gefüllt und in Illertissen wohnen immer mehr Menschen: Wenn es um eine rosige Zukunft geht, sieht der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen die Stadt auf Kurs. Daran ließ er gestern Abend beim Neujahrsempfang in der voll besetzten Schranne keinen Zweifel: „In Illertissen lässt es sich gut leben, lernen, arbeiten und investieren“, sagte Eisen. Allerdings stünden auch Herausforderungen bevor: Etwa die zuletzt angedachte und mehrfach thematisierte Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm. Die Entscheidung über den sogenannten „Nuxit“ sollte schnell fallen, forderte Eisen: „Sonst lähmt das den ganzen Landkreis.“

Aufmunternde Worte richtete der Illertisser Bürgermeister an den anwesenden Kreischef Thorsten Freudenberger: „Es macht sicher auch Spaß, Landrat des Restlandkreises zu sein, falls sich Neu-Ulm abspaltet.“ Das sorgte im Saal für Heiterkeit. Denn manch heimatverbundener Zuhörer dürfte sich schon klammheimlich Gedanken darüber machen, welchen Nutzen Illertissen aus dem Neu-Ulmer Austritt ziehen könnte. Möglicherweise werde das Landratsamt in die Vöhlinstadt umziehen: Das ist einer der Gedanken (oder Wünsche), die zuletzt immer wieder zu hören waren.

ANZEIGE

Dazu äußerte sich Eisen zwar nicht – wohl aber zu einem anderen Thema auf Landkreisebene, das die Vöhlinstadt unmittelbar betrifft: Die Suche nach einem wirtschaftlichen Krankenhauswesen. Im Hintergrund stehen die per Bürgerentscheid beschlossene Wiedereröffnung der Geburtenstation an der Illertalklinik in Illertissen sowie ein zuletzt offenbar gewordenes Defizit von 13 Millionen Euro an den drei Kliniken. Hier müsse eine Lösung gefunden werden, mit der die Vöhlinstadt und der südliche Landkreis zufrieden sein könnten, so Eisen. „Dafür werden wir kämpfen“, sagte er vor den zahlreichen Besuchern, darunter Staatsministerin Beate Merk und die Bundestagsabgeordneten Katrin Albsteiger, Georg Nüßlein und Karl-Heinz Brunner.

Die Vöhlinstadt sei gut aufgestellt: Das liege nicht zuletzt an der Wirtschaftskraft des Orts und seiner Umgebung. Gemeinsam müsse man daran arbeiten, Illertissen als Handelsstandort zukunftsfähig zu halten. Von den Gewerbetreibenden forderte Eisen, sich hier mit Ideen einzubringen. Und auch die Bürger könnten ihren Teil beitragen: „Kaufen Sie vor Ort“, appellierte der Bürgermeister.

Das nunmehr rund 18000 Einwohner starke Illertissen sei für Bürger wie Unternehmen gleichermaßen attraktiv. Deshalb entstünden neue Gewerbeflächen und auch Baugebiete. Ein großes Projekt sei der Bau des neuen Feuerwehrhauses. Einen Schwerpunkt in der Stadtentwicklung soll die Bebauung des sechs Hektar großen Geländes um die ehemalige Baywa in der Lorenz-Glotz-Straße bilden. Aktuell läuft ein Wettbewerb für Architekten. Viel Geld investiere die Stadt in Straßen und Kanäle, sagte Eisen. Ein zentrales Anliegen bleibe die Betreuung und die Ausbildung von Kindern. Wenn sich junge Familien willkommen fühlten, könne Illertissen sich entwickeln. Die Wohlfühlatmosphäre sei letztlich auch vielen unermüdlich für das Allgemeinwohl arbeitenden Ehrenamtlichen zuzuschreiben. Eisen: „Gemeinsinn ist die Stärke unserer Stadt.“ Geht es nach dem Bürgermeister, dann soll das im Jahr 2017 so bleiben.