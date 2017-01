2017-01-11 05:00:00.0

Illertissen Die Region will großspurig sein

Der Ausbau der A7 zwischen Hittistetten und Illertissen von vier auf sechs Fahrbahnen ist im Bundesfernstraßengesetz verankert. Der Süden des Landkreises hofft auf eine Zugabe. Von Jens Carsten

Der Ausbau der A7 in der Region ist nun rechtlich verankert: Sowohl die Erweiterung zwischen Hittistetten und Illertissen (auf sechs Spuren) als auch die zwischen der Vöhlinstadt und dem Kreuz Memmingen sind im aktuellen Fernstraßengesetz (von Ende Dezember) aufgelistet. Allerdings misst man beiden Projekten auf Bundesebene unterschiedliche Bedeutung zu: Der Ausbau des nördlichen Stücks gilt als „vordringlicher Bedarf“ und hat somit die höchste Priorität erhalten. Das südliche Stück (jedenfalls der Teil auf bayerischem Gebiet) liegt auf der Dringlichkeitsskala eine Stufe darunter („weiterer Bedarf mit Planungsrecht“). Bis die Bagger anrollen, werden in beiden Fällen wohl noch Jahre ins Land ziehen – im Norden weniger, im Süden mehr.

Der Ausbau kann gemeinsam geplant werden, sagt Leo Weiß von der Autobahndirektion in Kempten. Bevor die Bauarbeiter anrücken, dauert es: Umfangreiche Planungen und ein Genehmigungsverfahren beim Bundesverkehrsministerium stehen an. Grundsätzlich könnten die Vorbereitungen solch groß angelegter Vorhaben zehn Jahre dauern, weiß der Experte. Der Ausbau selbst werde wohl in Etappen stattfinden – zuerst mutmaßlich im nördlichen Stück, da es im Fernstraßenausbaugesetz mit der höheren Priorität versehen sei. „Das ist eine Grundsatzfrage“, sagt Weiß, mit der sich die Politik zu beschäftigen habe. „Wenn genug Druck dahinter ist, könnte es auch schneller gehen.“

Geht es nach dem Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen, wird der entstehen – zumindest was duie Verbreiterung der A7 zwischen der Vöhlinstadt und Altenstadt betrifft. „Für uns ist es sehr wichtig, dass der Ausbau nicht in Illertissen endet.“ Auf Höhe der Marktgemeinde sei in nördlicher Fahrtrichtung bereits ein Stück von etwa 1,8 Kilometern Länge dreispurig, bis zu diesem sollte die Verbreiterung mindestens gehen, sagt Eisen. Er hofft, dass die gleich an den ersten Ausbauabschnitt (von Hittistetten bis Illertissen) angehängt wird.

Der Illertisser Rathauschef sieht viele Vorteile für die Region: So komme es aktuell gerade in den Ferien immer wieder zu langen Staus auf der A7. Zudem würde Jedesheim bei einem Ausbau bis Altenstadt wirkungsvolle Anlagen zum Lärmschutz erhalten, auf Kosten des Bundes. Darüber hinaus sei die Unfallgefahr bei häufigen Wechseln von zwei auf drei Spuren und umgekehrt auf der Autobahn recht hoch.

Um den Ausbau bis nach Altenstadt mit ins erste Maßnahmenpaket zu bekommen, hat Eisen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein angeschrieben. Der habe das Anliegen an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrinth weitergeleitet. Eisen gibt sich optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass das funktioniert.“

Die seit langem angedachte Anschlussstelle bei Tiefenbach soll bei den Vorbereitungen zum sechsspurigen Ausbau berücksichtigt werden. „Wir müssen alles so koordinieren, dass es zusammenpasst“, sagt Autobahnexperte Weiß. Die bereits vorliegenden Vorplanungen bezögen sich auf vier Fahrspuren und müssten deshalb überarbeitet werden. Dadurch werde sich der Bau der Anschlussstelle nicht zwingend verzögern: Die Bürger in Illertissen und Umgebung müssten wohl nicht so lange warten, bis die Autobahnerweiterung in die Gänge komme, sagt Experte Weiß. Denn möglicherweise könne die Auffahrt für vier Spuren angelegt und später „mit überschaubaren Maßnahmen“ an sechs angepasst werden. Krux sei die dortige Brücke, die erweitert oder erneuert werden müsse: „Die soll hinterher ins Bild passen, alles andere wäre ein Schilderbürgerstreich.“

Wie die sechsspurige Autobahn zwischen Illertissen und Hittistetten verlaufen könnte, wird in der Autobahndirektion nun geprüft. In Betracht kommen ein sogenannter symmetrischer Ausbau, bei dem je eine Fahrspur angesetzt wird, und ein asymmetrischer: Dann würde sich der Verlauf der ganzen Trasse ändern. Letzteres könnte wegen Lärmschutzmaßnahem nötig sein. Oder um die Natur zu bewahren, hieß es.

Ein Ergebnis soll bis Ende 2017 vorliegen. Mit dem nördlichen Abschnitt wird es wohl länger dauern. Um schneller zu einer Verkehrsentlastung zu kommen, könne womöglich der Standstreifen zum Befahren freigegeben werden, sagt Weiß. Aber auch das müsse untersucht werden. Geregelt werden könnte diese Dreispurigkeit über elektronische Signalanlagen. Dass das grundsätzlich funktionieren kann, zeigten Beispiele auf der Autobahn von München in Richtung Salzburg oder auf der A9 in Richtung Nürnberg, sagt Weiß. Dort könnten die Seitenstreifen je nach Bedarf befahren oder freigehalten werden. Tempolimits seien dann aber notwendig.

Ob die A7 ausgebaut werden kann, sobald die Pläne vorliegen, hängt dann vom Bundeshaushalt ab. Es komme darauf an, wie viel Geld im betreffenden Jahr zur Verfügung steht. Weiß: „Um das vorauszusehen, fehlt uns die prophetische Gabe.“ Der Bau sei dann wohl in drei bis vier Jahren zu bewerkstelligen werden, vermutet der Experte. Das habe der A-8-Ausbau zwischen Günzburg und Augsburg gezeigt.