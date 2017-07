2017-07-04 15:19:00.0

Kreis Neu-Ulm In Weißenhorn treibt ein Sextäter sein Unwesen

Ein Unbekannter reißt eine 58-Jährige zu Boden und fasst ihr unter das Kleid. Vergangenen Donnerstag waren zwei Seniorinnen belästigt worden. Handelt es sich um denselben Täter? Von Jens Noll

In Weißenhorn ist offenbar ein junger Mann unterwegs, der es darauf abgesehen hat, Frauen unsittlich zu berühren. Binnen weniger Tage haben sich in der Fuggerstadt drei Fälle von sexueller Belästigung ereignet – in einem Fall handelte es sich möglicherweise um eine versuchte Vergewaltigung. Die Ermittlungen laufen, die Polizei vermutet, dass es jedes Mal derselbe Täter war.

Der Mann sprach die 58-Jährige in schlechtem Deutsch an

Der jüngste Fall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend gegen 18 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Stadtteils Grafertshofen, zwischen der Mooswiesstraße und der Quellenstraße. Dort ging eine 58 Jahre alte Frau entlang der Roth spazieren. Sie bemerkte einen Mann, der der sich über sein Fahrrad beugte und den Anschein erweckte, als sei etwas an dem Rad kaputt. Die Frau ging weiter. Etwas später kam der Radfahrer auf die Frau zu und sprach sie laut Polizei in schlechtem Deutsch und auf Englisch an. Er gab ihr offenbar zu verstehen, dass er auf Geschlechtsverkehr aus war.

Die 58-Jährige wehrte sich zunächst verbal dagegen. Dem Polizeibericht zufolge riss der Unbekannte die Spaziergängerin daraufhin zu Boden und versuchte den Träger ihres Kleides herunterzuziehen. Die Frau schrie lautstark um Hilfe. Der Täter fasste unter ihr Kleid und berührte sie dabei auch im Schambereich. Dann ließ er plötzlich von ihr ab und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Lohmühle davon.

Drei Taten - ein Täter?

Gegenüber der Polizei beschrieb die Frau den Täter als jungen Mann, etwa 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat demnach eine schmächtige, eher kindliche Figur, dunkle, nach hinten gekämmte Haare, einen dunklen Drei-Tage-Bart und südländisches Aussehen.

Weil die Beschreibung auch auf einen jungen Mann passt, der einen Tag zuvor, also am Donnerstag, zwei Seniorinnen in Weißenhorn belästigt hatte, geht die Polizei davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um denselben Täter handelt. Ein unbekannter Radfahrer am Donnerstagnachmittag zuerst in der Bärengasse in Weißenhorn einer 74-Jährigen im Vorbeifahren an die Brust gefasst. Wenig später griff vermutlich derselbe junge Mann im Bereich des Freibads einer 72-Jährigen an den Oberschenkel und an die Badehose.

Polizei hofft auf Hinweise

Bei ihren Ermittlungen erhofft sich die Polizeiinspektion Weißenhorn nun Hinweise von Zeugen. Momentan sucht sie ein Ehepaar, das der 58-Jährigen auf dem Feldweg an der Roth begegnet war, kurz bevor sie von dem Täter zu Boden gerissen und begrapscht wurde. Der Mann und die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Weißenhorn zu wenden.

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei in Weißenhorn unter Telefonnummer 07309/96550 entgegen.

