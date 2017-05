2017-05-17 15:01:00.0

Landkreis SPD: Verpufft der Martin-Schulz-Effekt?

Trotz sinkender Umfragewerte und verlorener Landtagswahl sehen die Genossen im Kreis Neu-Ulm im Kanzlerkandidaten „den richtigen Mann“. Doch sie haben Forderungen. Von Jens Carsten

Tausende traten in die Partei ein, die Umfragewerte schossen in die Höhe: Von der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten Ende Januar hat die SPD deutschlandweit profitiert. Auch im Landkreis Neu-Ulm freuten sich die Genossen: Sie gaben so viele neue Parteibücher aus wie lange nicht. Vom „Schulz-Effekt“ war allerorten die Rede. Es entwickelte sich ein regelrechter Hype, ein Rummel, um die Person des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments. Sein Konterfei zierte T-Shirts, Facebook-Nutzer klickten begeistert auf eine Seite mit dem Titel „Gottkanzler Schulz“. Doch der Aufwärtstrend hielt nicht an.

Die Umfragewerte sanken, bei Landtagswahlen verlor die SPD Stimmen – und in Nordrhein-Westfahlen wurde die Rot-Grüne Regierung nun abgewählt. Vom Schulz-Effekt ist offenbar nicht mehr viel übrig – und dabei hat die Partei vor der Bundestagswahl im September einen anstregenden Wahlkampf vor der Brust.

Im Kreis Neu-Ulm rüsten sich die Genossen für die Werbekampagne. Das Ziel ist klar: Martin Schulz soll Kanzler werden. Doch kann der Kandidat seine Partei bis zur Wahl im Herbst beflügeln? Das wollten wir von SPD-Funktionären im Kreis wissen. Ein Überblick.

Karl-Heinz Brunner: Aus Sicht des Bundestagsabgeordneten wurde Schulz als Person von den Medien überhöht. „Und was nach oben geht, muss auch wieder herunter kommen.“ Brunner sieht in Schulz weiter einen „tollen Kanzlerkandidaten“. Allerdings müsse es jetzt um Sachthemen gehen, bis Ende September sei ausreichend Zeit, die Menschen von den Themen der SPD zu überzeugen, glaubt der Abgeordnete. „Wir fangen erst an, aber wir werden zur Höchstform auflaufen.“ Die Wahlschlappe in Nordrhein-Westfalen stimme ihn „traurig“, so Brunner. Jetzt gelte es, nach vorne zu blicken. Von dem Schulz-„Boom“ sei noch etwas übrig, sagt Brunner: Die SPD in der Region verzeichne weiter Eintritte, wenn auch nicht mehr so viele wie auf dem Höhepunkt des Schulz-Effekts.

Antje Esser: Wenn es um Politik geht, ist die Kreisrätin ist nach eigenem Bekunden kein Anhänger „von Hypes“ um Personen. Diese könnten „schnell verpuffen“. Nun müssten die SPD und Martin Schulz beweisen, dass man Inhalte und Angebote habe, die mehrheitsfähig sind. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen sieht Esser als „herbe Schlappe“, allerdings sei es dabei nicht um bundespolitische Themen gegangnen, sondern um lokale. Der Wahlkampf für die Bundestagswahl beginne gerade erst, mit Schulz sieht Esser die SPD gut aufgestellt. „Er ist die beste Alternative.“ Auch wenn Schulz bisher nicht tief in der Bundespolitik verwoben sei. Was aus Essers Sicht ein Vorteil sein könne: „Man erwartet einen Neufang.“

Karl-Martin Wöhner: Eine Verpuffung des Schulz-Effekts sieht der Neu-Ulmer Stadtrat Karl-Martin Wöhner nicht. Der Kanzlerkandidat könne die Partei „auf jeden Fall weiter tragen“. Die Wahlniederlage am Sonntag sei zwar ein „herber Dämpfer“, aber es seien „grobe Fehler“ auf landespolitischer Ebene gemacht worden.

Ulrich Schäufele: Politik sollte nicht auf Personen konzentriert werden, sagt der SPD-Fraktionschef im Kreistag. Es sei falsch, auf einen Hype zu setzen. Auch wenn jener Schub wichtig für die Partei gewesen sei. Das Aufheben um seine Personen habe Schulz aber gar nicht gewollt, glaubt Schäufele. Die SPD müsse auf Bundesebene Inhalte liefern und habe dazu bis zur Wahl noch Zeit. Im hiesigen Wahlkreis werde die Partei Schulz nach Kräften unterstützen. Man sei dank des Bundestagsabgeordneten Brunner professionell aufgestellt.

Kasim Kocakaplan: Schulz ist der richtige Mann fürs Kanzleramt, da ist sich der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Illertissen sicher. Ob der Hype abflaut? Das will Kocakaplan nicht beurteilen. Klar sei jedoch, dass Schulz der SPD viele neue Mitglieder beschert habe. „Ich hoffe, dass sie uns im Wahlkampf unterstützen.“