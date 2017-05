2017-05-31 07:00:00.0

Illertissen Tausende Fahrten durch Tiefenbach

Die Folgen der Arbeiten am Bahnprojekt Stuttgart 21 werden in dem Illertisser Ortsteil wohl zu spüren sein. Die CSU will reagieren. Von Jens Carsten

Der Umbau des Eisenbahnknotenpunkts Stuttgart (kurz: Stuttgart 21) ist aktuell eines der größten Bauprojekte der Bahn: Dabei wird in großem Umfang gegraben – und das Material aus dem Erdreich muss weg. Die Folgen sind auch in der Region zu spüren. Wie berichtet, erhält die Ziegelei in Klosterbeuren (Kreis Unterallgäu) Aushub aus Tunnelbauten – der damit verbundene Lastwagenverkehr schürt Sorgen. Ähnlich sieht es nun in Tiefenbach aus: Darum ging es in der Ortsversammlung der Illertisser CSU. Die Lehmgrube in Bellenberg soll insgesamt 900000 Tonnen Material erhalten, hieß es.

Das Problem: Man erwartet, dass die Lastwagen nicht alle über die Autobahnabfahrt Vöhringen nach Bellenberg fahren – sondern ein großer Teil die Strecke über Tiefenbach und den Weißenhorner Ortsteil Emershofen nimmt. Letzteres befürchtet der Illertisser Stadtrat Dietmar Haas, denn das ist aus seiner Sicht „die leichtere Route“. In Tiefenbach werde der Schwerlastverkehr zunehmen. Und zwar an einer aus Sicht von Haas heiklen Stelle: In der Nähe befänden sich der Sportplatz, wo viele Kinder unterwegs seien. Und im Rahmen eines neuen Baugebiets werde eine Kleingartenanlage entstehen – Haas rechnet dann mit zahlreichen Fußgängern auf dem Weg ins Grün. Da seien die vielen Lastwagen durchaus ein Risiko.

Er rechnet mit tausenden Fahrten: Bei 900000 Tonnen Material und einer Ladekapazität von 26,8 Tonnen ergebe sich ein Aufkommen von 67000 Lastwagentouren (33500 Hinfahrten und ebensoviele zurück). Sogar wenn sich die Fahrten auf ein ganzes Jahr verteilten und zudem gleichmäßig auf die Strecken Bellenberg sowie Tiefenbach/Emershofen, führe dies zu mehr als einer Verdoppelung des Lastwagenaufkommens in Tiefenbach, so Haas. Und jenes sei schon jetzt „grenzwertig“.

Deshalb soll gehandelt werden: Vorstellbar seien Begrenzungen des Höchstgewichts der Lastwagen oder ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer. Zudem könne eine eigene Zufahrt zum Feldwegenetz gebaut werden. Die Stadt Illertissen sei hier allerdings machtlos, so Haas. Er sieht den Landkreis als Verantwortlichen für die Straße in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Route über Tiefenbach unattraktiv werde. „Darüber müssen wir reden“, wandte er sich bei der Versammlung an Landrat Thorsten Freudenberger.