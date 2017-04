2017-04-05 00:41:51.0

Automobile Anfangs war es ein Wagnis

Jäckle in Mindelheim feiert 30. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür und über 1000 Besuchern Von Harald Klofat

Neue und alte Autos, ein buntes Rahmenprogramm und mehr als 1000 Besucher: Jäckle Automobile in Mindelheim feierte sein 30-jähriges Bestehen. Für die kleinen Gäste waren Kettenkarussell und Carrera-Bahn aufgebaut, für die Großen gab es eine Menge rund um Ford und Mercedes-Benz zu sehen. „Als ich 1987 den Schritt wagte, in Mindelheim ein zweites Standbein für den bestehenden Betrieb in Bad Wörishofen zu gründen, war dies keine leichte Entscheidung“, erinnert sich Hermann Jäckle. Seit 1972 war Jäckle als Fordhändler in Bad Wörishofen etabliert. Die Gründung war 1949 in Salgen durch Hermann Jäckles Vater Franz, damals als Landmaschinenbetrieb.

„Mit der Ernennung zum Ford- Haupthändler wurde 1977 ein wichtiger Schritt vollzogen. Und nun auch Mindelheim? Es bedeutete eine Millioneninvestition“, so Hermann Jäckle, „1975 hatte mir mein Vater die Geschäftsleitung übergeben und 1987 stand ich vor dieser wichtigen Entscheidung.“ Der Schritt erwies sich als richtig und erfolgreich, wie die aktuellen Zahlen belegen. Unter Filialleiter Torsten Stöckle sind bei Jäckle Automobile in Mindelheim derzeit 25 Mitarbeiter tätig.

Einer der Hingucker beim Tag der offenen Tür waren der Ford Fiesta ST mit 300 PS, der Ford Focus RS mit 450 PS und der Ford Mustang mit 600 PS. Neben diesen „Kraftprotzen“ gab es die gesamte Modellpalette von Ford, zahlreiche Mercedes-Benz-Fahrzeuge und auch die Nutzfahrzeuge zu sehen. Der Verein „Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim“ hatte einige alte Autos und Motorräder mitgebracht. Die Oldtimer-Freunde wiesen damit schon auf das bevorstehende Oldtimer-Pfingsttreffen am Pfingstsonntag, 4. Juni, hin, das zum ersten Mal in der Mindelheimer Innenstadt stattfindet.

Jäckle Automobile ist neben Mindelheim mit den Marken Ford und Mercedes auch in Bad Wörishofen vertreten, mit den Marken Ford, Jaguar, Volvo und Landrover.