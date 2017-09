2017-09-11 19:55:00.0

Denkmäler in Bad Wörishofen Bleibende Erinnerungen

In Bad Wörishofen finden sich viele sichtbare, aber auch versteckte Hinweise auf bedeutende Menschen und große Ereignisse. An Pfarrer Kneipp kommt in Bad Wörishofen natürlich keiner vorbei. Von Helmut Bader

In den 950 Jahren, dessen Jubiläum die Stadt heuer begeht, ist vieles passiert. Wichtige, aber manchmal auch kleinere Ereignisse, wurden in diversen Denkmälern festgehalten, um die Erinnerung daran aufrechtzuerhalten. Es lohnt sich, einmal einen Blick auf wesentliche davon zu werfen. Etliche haben ursächlich mit dem bedeutendsten Sohn der Stadt, mit Pfarrer Sebastian Kneipp, zu tun, andere aber machen auf Geschehnisse aus noch früherer Zeit aufmerksam.

Kneipp-Denkmal

Das bedeutendste Denkmal für die Geschichte und Entwicklung der Stadt ist natürlich das Kneippdenkmal selbst. Hoch oben auf einem Sockel thront der Priesterarzt am nach ihm benannten Denkmalplatz und schaut auf die Stadt herunter. Manchmal denkt man, ob er wohl mit allem einverstanden wäre, was nach seinem Tod hier alles geschehen ist oder noch geschieht? Schon in seinem Todesjahr 1897 wurde ein Ausschuss gegründet, der sich zum Ziel setzte, Kneipp ein Denkmal zu setzen und Spenden dafür zu sammeln. Nach einem Entwurf von Bildhauer Georg Albertshofer aus München fertigte der Kupfertreibkünstler Xaver Abt aus Mindelheim das Standbild. Um den Standort wurde allerdings fast vier Jahre im Ort gestritten, ehe man sich für diesen Platz entscheiden konnte. Aber am 9. August 1903 wurde das Denkmal bei einem großen Fest enthüllt. Delegierte aus vielen Ländern wie etwa aus Österreich, Ungarn, Polen, Frankreich, Russland, um nur einige zu nennen, nahmen daran teil und unterstrichen damit länderübergreifende Bedeutung des Pfarrers. Für die Wörishofer mit ihren Schulkindern war es ein eindrucksvolles Fest. Lange Jahre prangte in einem Lichtbogen über der Statue die Schrift „Im Wasser ist Heil“.

Wandelhalle

Auf Pfarrer Kneipp selbst geht die Errichtung der Wandelhalle in der Promenadenstraße zurück, wo früher auch der damalige „Glaspalast“ stand. Für seine Vorträge, die er von der Kanzel aus hielt, war eine Überdachung sicher hilfreich. Unter einem Kurkomitee unter dem Prinzen Albrecht von Solms-Braunfels wurde sie 1890 errichtet. Architekt war Koloman von Rimanoczy aus Ungarn, was ebenfalls die Internationalität von Kneipps Wirken unterstreicht. Die Bauleitung hatte sein Bauleiter Ludwig Geromiller, die Holzarbeiten erledigte Zimmerermeister Johann Natterer aus Türkheim. Errichtet wurde die Wandelhalle, die ursprünglich 80 Meter lang und dreigeteilt war, als Ständergerüstbau mit nicht zu starken Rundhölzern. Gedenktafeln erinnern an die Entstehung, und eine Reliefbüste von Pfarrer Kneipp durfte natürlich nicht fehlen. Neben der Wandelhalle steht außerdem das Badehäuschen. Auf Bildern davor kann man sehen, welche Mengen von Zuhörern Kneipp bei seinen Vorträgen in der Wandelhalle anzog. 1937 wurde die Wandelhalle erstmals renoviert.

Kneipp–Mausoleum

Dass Pfarrer Kneipp eine würdige Todesstätte erhalten sollte, war von Anfang an klar. Dennoch entstand das heutige Mausoleum im Friedhof erst im Jahre 1937 anlässlich des 40. Todesjahres und wurde von David Eberle gestaltet. Innen befindet sich der Sarkophag aus schwarzem Marmor mit weißen Marmorreliefs an den Seiten. Auf dem Deckel finden sich die Daten des Verstorbenen und ein weiteres Relief. Die Inschrift an der Stirnseite drückt Kneipps Lebenseinstellung aus: „Als Priester liegt mir vor allem das Wohl der unsterblichen Seelen am Herzen. Dafür lebe und sterbe ich“. Das große Kreuz hinter dem Mausoleum stiftete übrigens Dr. Alfred Baumgarten, dem es wohl hauptsächlich zu verdanken ist, dass Kneipps Lehre auch nach seinem Tode fortwirken konnte.

Baumgarten-Denkmal

Mit einem kleineren Denkmal an einem etwas versteckteren Platz am Fußweg von der Fidel-Kreuzer-Straße zum Kurpark wird auch an ihn erinnert. Auf dem aus Stein gefertigten Werk überreicht Kneipp an seinen Nachfolger gerade sein Buch „Mein Testament“, womit Bedeutendes ausgedrückt ist. Daneben erinnert eine Tafel an das 150-jährige segensreiche Wirken der Mallersdorfer Schwestern, die die Stadt im Jahre 2005 anbringen ließ.

Pestfriedhof

In die Kneippstädter Historie weiter zurück reichen weitere drei Denkmäler. Auf der Anhöhe und dem Weg vom Gambrinus zum Moosberg befindet sich der Pestfriedhof mit seinem vom Kneippstädter Bildhauer Konrad Ledermann geschaffenen Werk. Es erinnert an zwei große Pestzeiten, die den Ort einst heimgesucht haben. Archivarisch nachgewiesen ist diejenige „leidige Infection“ von 1628/29, also mitten im 30-jährigen Krieg. Nur zwei Höfe des Dorfes blieben verschont, der Adamer und der Gallenbauer. „Weil uns die Pest das Leben nahm, ruhen wir verlassen hier, wenn dein Gebet zu Hilf uns kam, lohnen wir es reichlich dir“, steht oben auf dem Denkmal. Die Pestopfer durften wegen der Ansteckungsgefahr nicht auf dem Friedhof bei der Kirche bestattet werden, sondern wurden weit außerhalb des Ortes beerdigt. Bis zur Säkularisation im Jahre 1802 stand an der Stelle eine Sebastianskapelle, die als Wallfahrtsort diente.

Klosterbaumeister

Ein sehr unscheinbares und doch wichtiges Stück Zeitgeschichte findet sich an der Fidel-Kreuzer-Straße vor dem Kurhotel Marienhof, wohin es vor einigen Jahren versetzt wurde. Das kleine Marterl beschreibt den Tod des Klosterbaumeisters Georg Riedler. Er wurde demnach am 25. Mai 1800 um Mitternacht von französischen Soldaten der Zeit Napoleons auf dem Heimweg erschossen. „Gott sei ihm gnädig, gedenke ihm mit einem Vater unser“, wird der Vorbeigehende ermahnt.

Sühnekreuz

Das vielleicht älteste und kaum wahrgenommene „Denkmal“ ist ein Sühnekreuz aus inzwischen sehr verwittertem Stein. Es steht am Kreisverkehr an der Kirchdorfer Straße (Satlkreuzung) und hat eine ganz besondere Geschichte. An dieser Stelle erschlug im Jahre 1547 der damalige Inhaber der „Tafernwirtschaft zum oberen Wirth“, dem heutigen Gasthof Adler, im Streit „am Bachanger“ den Narziß Meyer. Er wurde dafür zu einer makabren Buße verurteilt. Er musste sich nämlich „barfuß und in wollenen Kleidern auf das Grab des Abgeleibten legen und dort verharren, bis ihm der Pfarrer das Aufstehen erlaubte“. Außerdem musste er noch zwei Sack Roggen für die Armen spenden und ein Kreuz errichten. So ist es in der Chronik das Gasthof Adler festgehalten. Somit steht dieses Kreuz nun seit 470 Jahren an dieser Stelle.

Kriegerdenkmal

Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann diese Aufzählung der Denkmäler zweifellos nicht erheben. Denkt man dabei nur noch an das Kriegerdenkmal im Kurpark, oder den Erinnerungsbrunnen ebenfalls dort oder an die vielen Kneippbüsten in der Stadt, speziell diejenige im Garten des Kneippianums.

Beim Kriegerdenkmal wissen wohl nur noch wenige, dass es vor dem Krieg schon einmal ein früheres Denkmal gab, das seinen Platz am Bahnhof hatte und mit einem bayerischen Löwen auf der Spitze versehen war. Zu einer Feier war 1932 kein Geringerer als General Ludendorff in die Kneippstadt gekommen.