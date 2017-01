2017-01-16 10:05:00.0

AfD-Versammlung in Mindelheim Eine gegen alle

Katrin Ebner-Steiner von der AfD wettert auf der Mindelburg gegen Einwanderer und spricht die Ängsten und Vorurteile der Menschen an Von Johann Stoll

Sie kriegen alle ihr Fett ab: Die CSU, weil sie in Berlin in Regierungsverantwortung steht, „aber so tut, als wäre sie Opposition“. Grüne und Linke, weil sie Flüchtlinge willkommen heißen, und Antifaschisten, weil sie angeblich nur dem Staat auf der Tasche liegen und Farbbeutel an Wirtshäuser werfen, wo Wirte eine Versammlung der AfD in ihren Räumen ermöglichen. Attackiert werden auch die Medien, weil sie mit „Altparteien“ unter einer Decke steckten. Willkommen auf einer Veranstaltung der AfD Unterallgäu/Memmingen auf der Mindelburg.

Rund 70 Mitglieder und Sympathisanten drängten sich in den Nebenraum des Lokals, um zu hören, was das Mitglied des AfD-Landesvorstandes Katrin Ebner-Steiner zu sagen hat. Politische Gegner waren keine erschienen, obwohl der Abend öffentlich angekündigt war.

„Heimat, Kultur und Tradition im Zeichen der Zuwanderung“

Ebner-Steiner überschrieb ihren Vortrag mit „Heimat, Kultur, Tradition im Zeichen der Zuwanderung“. Sie selbst war erst vor ein paar Tagen Thema in den Zeitungen. Der Volkstrachtenverein ihrer Heimatstadt Deggendorf mochte sie nicht aufnehmen mit Verweis auf ihre AfD-Aktivitäten. Da fand Ebner-Steiner die Medien „toll“, die den Fall aufgegriffen hatten. Ihr Schluss aus der Geschichte: „Die selbsternannte Staatspartei CSU will uns ausgrenzen“. Ihre Heimat, das schöne Bayernland, sieht Ebner-Steiner in Gefahr. Heimat habe mit Landschaftsbild, Kultur und Tradition zu tun. Da gehörten Minarette und Moscheen nicht dazu. Wer den Begriff Heimat hochgehalten habe, der sei von linken Kritikern schnell in die rechte Ecke geschoben worden.

Es sind die „Zuwanderungsschübe von Männern und Frauen aus islamisch geprägten Ländern, mit fremder, hart klingender Sprache und befremdlichen Gewohnheiten“, die sie massiv ablehnt. Immer wieder brandet Zwischenapplaus auf, wenn Ebner-Steiner oder der Kreisvorsitzende Christoph Maier sich gegen „die massive illegale Einwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen“ wenden.

Die geforderte Obergrenze hält sie für zu hoch

So rechnete Maier vor, dass selbst die von der CSU ausgerufene Grenze von jährlich 200 000 Menschen, die maximal neu nach Deutschland kommen sollen, in 20 Jahren vier Millionen Zuwanderer bedeuten. Komme dann noch der Familiennachzug hinzu, „sind es zwölf Millionen Menschen“.

Maier sprach von einer Beruhigungspille für die konservative Wählerschaft. Und er kritisierte, dass niemand die Menschen gefragt habe, ob sie diese Zuwanderung überhaupt wollten. Für den Terroranschlag von Berlin trage Bundeskanzlerin Merkel die politische Verantwortung, so Maier. Ebner-Steiner kritisierte die Vergangenheitsbewältigung im Lande. Die Menschen seien mit Schuldgefühlen überschüttet worden. So erklärt sie sich das „epidemieartige Helfersyndrom“.

Auch zur Wirtschaft äußerte sich die vierfache Mutter, die als Bilanzbuchhalterin in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitet. Viele Familien wüssten nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen könnten. Als Beispiel nannte sie eine Rentnerin, die 236,25 Euro Rente im Monat erhalte. Der Mittelstand werde gemolken. „Diese Menschen haben keine Lobby“.