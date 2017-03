2017-03-20 11:51:00.0

Finanzen Gemeinden droht Negativzins

Bankkunden mit größerem Vermögen sind bereits von den Strafzinsen betroffen. Jetzt sollen auch die Kommunen im Unterallgäu zahlen. Wie die Kämmereien in der Region reagieren – und was das für Sparer bedeutet. Von Jens Reitlinger

Nachdem sich die Kapitalmärkte in den vergangenen Jahren schrittweise von einem Umfeld mit niedrigen hin zu negativen Zinsen entwickelt haben, zieht nun auch die Sparkasse mit: Kunden mit „hohen Anlagevolumina“ müssen mit „Verwahrentgeld“, wie es die Banken nennen, rechnen. Für private Sparer ist die Gebühr bislang nicht vorgesehen.

Konkret bedeutet das, dass die Summe über den individuell festgesetzten Freibeträgen mit -0,4 Prozent negativ verzinst wird. Von den ungefähr 140000 Kunden der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim sind davon laut Pressesprecher Andreas Radmüller nur ein paar Dutzend Konten betroffen. Die Bank selbst zahlt nach eigenen Angaben derzeit ein Verwahrentgelt im dreistelligen Millionenbetrag an die Europäische Zentralbank.

Anleger mit größerem Vermögen sind in der Region in erster Linie die Gemeinden. In den Satzungen vieler Kommunen ist verankert, dass die Finanzen gewinnbringend und risikoarm angelegt werden müssen. Das probateste Mittel, um das Verwahrentgelt zu vermeiden, ist es, das Vermögen auf Konten bei verschiedenen Banken zu verteilen.

„Wir prüfen aktuell verschiedene alternative Anlageoptionen“, sagt Manuela Erhart, Kämmerin in Tussenhausen – eine Strategie, nach der unter anderem auch die Gemeinden Pfaffenhausen, Kirchheim und Kammlach verfahren. Viele Kämmerer lassen sich derzeit noch Angebote von diversen Kreditinstituten unterbreiten. „Es ist eine Frage des wirtschaftlichen Kalküls und der Planung“, sagt der Kammlacher Bürgermeister Josef Steidele. Größere Investitionen wollen die Gemeinden deshalb vor allem vor dem Ablauf einer Abrechnungsperiode tätigen, um die Kontostände unter den Freibetragsgrenzen zu halten. Auch in Kirchheim hat sich die Gebühr bislang vermeiden lassen. Die Begeisterung über den neu hinzugekommenen Umstand hält sich laut Kassierer Markus Geßler zwar in Grenzen, man könne sich jedoch gut darauf einstellen. Dennoch wird es sich nicht immer verhindern lassen, gelegentlich negative Zinsen entrichten zu müssen. In Pfaffenhausen ist das schon vorgekommen, wie Kämmerer Josef Kienle berichtet. Meist handelt es sich dann um verhältnismäßig geringe Summen. „Man darf nicht vergessen, dass die Banken auch Ausgaben haben“, sagt Josef Steidele, Bürgermeister in Kammlach. Das Verwahrentgelt trage zu einem fairen Ausgleich bei.