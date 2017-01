2017-01-18 09:09:00.0

Parteien in Mindelheim Gibt es einen Trump-Effekt im Unterallgäu?

Die Parteien in der Region verzeichnen viele Neumitglieder. Ob das auch mit dem neugewählten Präsidenten der USA zusammenhängt? Zulauf erhält vor allem die AfD. Von Johann Stoll

Wenden sich die Menschen in unruhigen Zeiten wieder verstärkt herkömmlichen Parteien zu aus Sorge vor Populisten von links und rechts? Die Süddeutsche Zeitung will dafür Anzeichen festgestellt haben. Die Zahl der Parteieintritte sei nach Jahren des Dahindümpelns wieder nach oben „geschnellt“, heißt es in einem Bericht von dieser Woche. Ausdrücklich wird der neue amerikanische Präsident Donald Trump als Wachrüttler für Demokraten genannt.

Parteien im Unterallgäu: AfD hat knapp 50 Prozent mehr Mitglieder

Wirklich spürbaren Zuwachs im Unterallgäu erlebt vor allem die AfD als Neuling im politischen Wettstreit am rechten Rand. Sie hat mit Memmingen knapp 50 Mitglieder. Das sind laut Kreisvorsitzendem Christoph Maier 20 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Platzhirsch ist seit Jahrzehnten die CSU. Gut 1300 Mitglieder zählt der Kreisverband Unterallgäu der Christsozialen im Landkreis ohne die Stadt Memmingen. Bundeswahlkreisgeschäftsführerin Ulrike Höfer sagt, das Interesse an einer Mitgliedschaft habe in jüngster Zeit wieder zugenommen. Der Partei kommt dabei zugute, wie sie sagt, dass es deutlich einfacher geworden ist, einen Mitgliedsantrag zu stellen. Das geht heute mit ein paar Klicks am Computer. Online melden sich bereits ein Drittel der Interessierten. Mitglied kann man übrigens immer nur in einer Partei sein.

Neumitglieder: Viele Neue in der Unterallgäuer CSU, aber auch viele Sterbefälle

Weil das Unterallgäu an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg liegt, wo es die CSU nicht gibt, gebe es auch einzelne Fördermitglieder, weil sie die Politik der CSU unterstützen wollten, sagt Höfer. Das leicht gestiegene Interesse generell an der CSU führt Höfer, die selbst Kreisrätin im Landkreis Augsburg ist, auf die Sicherheitspolitik der Partei zurück.

Trotz dieses Interesses sei die Gesamtmitgliederzahl kaum verändert. Der Grund: „Wir hatten gerade im Herbst relativ viele Sterbefälle“. Bis März läuft allerdings in den Ortsverbänden im Unterallgäu noch eine Mitgliederwerbeaktion. Davon erhofft sich Höfer einen Schub für ihre Partei.

Unterallgäuer Parteien: Leichtes Wachstum bei Mindelheimer SPD

Bei der SPD in Mindelheim wächst die Zahl der Mitglieder leicht. Zwei Neue seien hinzugekommen. Derzeit sind es 59 Sozialdemokraten in der Kreisstadt. Bei der SPD sei jeder willkommen, der mitgestalten möchte, sagt der Vorsitzende Thomas Riederle. „Wir wollen allen eine gute politische Heimat bieten, die unsere Werte teilen“. In der Region ist der Ortsverein der SPD in Türkheim noch relativ stark. Er hat rund 40 Mitglieder. In Bad Wörishofen tun sich die Sozialdemokraten traditionell schwerer. Dort liegt die Zahl der Mitglieder laut Riederle bei rund 20.

Die Freien Wähler in Mindelheim verstehen sich als kommunalpolitisch ausgerichtete Wählervereinigung, nicht als Partei. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Aufwendungen werden von den Mandatsträgern übernommen. Der Vorsitzende Dietmar Wagner spricht von rund 30 Aktiven. Wer Sorge hat, wie es weltweit unter einem US-Präsidenten Trump weiter geht, dem bietet Wagner an, das Gespräch in demokratischen Parteien oder Gruppierungen zu suchen. Ausdrücklich nennt er nicht nur die Freien Wähler, sondern etwa auch CSU oder Bürgergemeinschaft.