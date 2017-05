2017-05-16 00:36:09.0

Sicherheit Hängepartie beim Verkehrsübungsplatz

Die Anlage wird teurer als angenommen. Der Stadtrat erteilt den Auftrag nicht und wünscht Einsparungen. „Ich bin enttäuscht“, sagt Bürgermeister Gruschka. Es gehe darum, ob der Platz zum neuen Schuljahr fertig wird Von Markus Heinrich

Der neue Verkehrsübungsplatz für Bad Wörishofen wird teurer als gedacht – und plötzlich ist nicht mehr sicher, ob er zum neuen Schuljahr fertig wird. Eigentlich sollte zwischenzeitlich der Auftrag vergeben werden. Das ist nicht passiert. Der Stadtrat hat in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich keine Vergabeentscheidung getroffen. Das teilte Bürgermeister Paul Gruschka auf Nachfrage mit. „Trotz laufendem Ausschreibungsverfahren“, wie Gruschkas Pressestelle mitteilt. Es sei derzeit nicht absehbar, welche Konsequenzen diese Weigerung der Stadtratsmehrheit auf das Ausschreibungsverfahren habe, so Gruschka weiter. Ob der Platz zum neuen Schuljahr fertig ist, könne „ebenfalls nicht mehr abgeschätzt werden“, heißt es weiter. Der Grund für die Ablehnung sei gewesen, dass sich der Stadtrat mehrheitlich eine „reduzierte Variante“ hinsichtlich der Ausstattung und der Kosten wünsche. Vorher war bekannt geworden, dass der Verkehrsübungsplatz wesentlich teurer wird, als angenommen. „Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf etwa 198000 Euro“, teilte das Rathaus mit.

Vor der Standortentscheidung am 23. Januar hatte die Stadt die Gesamtkosten auf rund 138000 Euro geschätzt. In diesem Preis enthalten waren bereits ein Gebäude mit Abstellraum für Fahrräder und WC sowie Kanal-, Wasser- und Stromanschluss. Allerdings hab es diese Kostenschätzung nur mit dem Hinweis, dass die Zahlen aus dem Jahr 2014 stammen und eine Kostensteigerung also nicht ausgeschlossen werden könne.

In der damaligen Sitzung wurde auch öffentlich bekannt, dass der Verkehrsübungsplatz mit einer Spende von Hans Joachim Kania finanziert werden soll. Kania stellte der Stadt dazu rund 140000 Euro zur Verfügung. Um die Annahme der Spende hatte es im Stadtrat zunächst noch Diskussionen gegeben, auch weil der Spender nicht bekannt war. Als Kania schließlich einer Veröffentlichung zustimmte, legten sich die Wogen. Gruschka betont, er selbst habe nie „Gründe für eine Ablehnung dieser Spende“ gesehen. Eine Prüfung durch die Rechtsaufsicht habe dies bestätigt.

Zu der Kostensteigerung sagt der Bürgermeister, man habe nach der ersten Schätzung noch Vorschläge der Polizei sowie der Kreisverkehrswacht Mindelheim eingearbeitet. Zudem wurde ein Stadtratsbeschluss berücksichtigt, wonach mobile Verkehrszeichen gewünscht werden.

„Ich bin enttäuscht über diese Vorgehensweise“, sagt Gruschka zur Nicht-Vergabe des Auftrags. Drei Viertel der Kosten würden von Kania getragen und „die Stadt nur mit einem Viertel belastet würde und damit alle Bedürfnisse erfüllt wären“, sagt Gruschka. Der Bürgermeister hofft nun, dass der Platz wie geplant fertig wird. Nach wie vor sei es sein Ziel und auch das Ziel des Spenders Kania, dass der Verkehrsübungsplatz zum Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb gehen kann. Dies sei wichtig, damit „die für die Schulkinder so wichtige Verkehrserziehung wieder in Bad Wörishofen erfolgen kann,“ sagt Gruschka.

Der bisherige Verkehrsübungsplatz auf dem Gelände der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule wurde mit dem Beginn der Bauarbeiten für die Dreifachturnhalle abgetragen. Die Schulkinder aus Bad Wörishofen werden seither zum praktischen Verkehrsunterricht nach Pfaffenhausen gefahren.

Der neue Verkehrsübungsplatz wird nach langer und teils hitziger Debatte nun im Park am alten Hallenbad, an der Kaufbeurer Straße entstehen. Gegen dieses Vorhaben hatte eine Bürgerinitiative mehr als 500 Unterschriften gesammelt. Der Verkehrsübungsplatz wird nicht nur von Bad Wörishofen genutzt. Auch andere Gemeinden schicken ihre Schüler, Türkheim, Amberg, Ettringen, Wiedergeltingen, Tussenhausen und Markt Wald.