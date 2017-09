2017-09-24 12:27:00.0

Polizei Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Radfahrer stößt zwischen Türkheim und Wiedergeltingen mit einem Auto zusammen. Rettungshubschrauber bringt den Verletzten in eine Klinik.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Wiedergeltingen und Türkheim wurde ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach Polizeieinangaben ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße MN 10 auf Höhe des Weilers Zollhaus. Der Radfahrer war von Türkheim in südlicher Richtung unterwegs und wollte die Kreisstraße überqueren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge das vorfahrtsberechtigte Auto eines 24-Jährigen. Dieser habe zwar die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h eingehalten, die Kollision mit dem Radfahrer aber trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern können, berichtet die Polizei. Der Jugendliche musste wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3200 Euro. (m.he)