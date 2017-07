2017-07-21 10:17:00.0

Bundestagswahl Mehr sparen, nicht weniger!

Sparkassenpräsident Fahrenschon war in Mindelheim und macht sich große Sorgen, weil ein Drittel aller Deutschen nicht fürs Alter vorsorgt.

Billiges Öl und billiges Geld – diese Kombination lässt die Wirtschaft wie geschmiert laufen. Alles also bestens? Keineswegs. Auf einer Veranstaltung der CSU im Vorfeld der Bundestagswahl warnte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, der frühere bayerische Finanzminister Georg Fahrenschon, vor der Kehrseite. Vor allem sieht er mit großer Sorge, dass Jüngere kaum noch sparen, weil sie der Meinung sind, das lohne sich in Zeiten der Null-Zins-Politik nicht.

„Die Hälfte aller unter 30-Jährigen sorgt nicht vor“, sagte Fahrenschon im Silvestersaal vor rund 70 Interessierten. 36 Prozent aller Deutschen „tun gar nichts mehr für ihre Altersversorgung“. Das hat sozialen Sprengstoff. Alle müssten ermutigt werden, vorzusorgen.

Gerade weil die Zinsen durch die Europäische Zentralbank praktisch abgeschafft worden sind, müssten die Menschen eher mehr als weniger sparen, betonte der Referent. Eigene vier Wände zu schaffen, sei eine gute Lösung. Das wolle die CSU mit einem Baukindergeld fördern. In Ballungsräumen wie München helfe das Beziehern von kleineren und mittleren Einkommen aber kaum, weil die Immobilienpreise in astronomische Höhen geklettert sind. Hier sollte der Staat mit einer stärkeren Förderung dafür sorgen, dass diese Menschen besser fürs Alter vorsorgen können.

Die Politik des billigen Geldes verglich Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke mit der Lage eines Drogensüchtigen. Von dieser Droge wieder loszukommen sei ungleich schwieriger.

Wie die EZB im Markt eingreift

Schon kleinste Andeutungen einer Zinswende könnten Turbulenzen an den Kapitalmärkten auslösen. Deshalb äußerte Fahrenschon ein gewisses Verständnis für die schwierige Lage von EZB-Präsident Mario Draghi. Schockwellen müssten in jedem Fall vermieden werden. Weil die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken den Negativzins von 0,4 Prozent nicht an ihre Kunden weiter geben, tragen sie faktisch einen Teil der Kosten der Niedrigzinspolitik. „Wir kaufen momentan Draghi und den Südeuropäern Zeit, dass die Eurozone vorerst nicht zusammenbricht.“ In welchen Ausmaß die EZB eingreift, zeigte Fahrenschon mit Zahlen auf. Jede Stunde kaufe die EZB Staatspapiere von 300 Millionen Euro auf. Monatlich seien es 60 Milliarden Euro für Staatsanleihen und Wertpapiere. Zum Vergleich: Der bayerische Staatshaushalt für ein Jahr beträgt 45 Milliarden Euro.

Was muss geschehen? In Deutschland sollten die Menschen mehr sparen, um die Langzeitwirkung des billigen Geldes zu mildern. Vermögenswirksame Leistungen sollten attraktiver gestaltet werden. Keinesfalls dürfe Deutschland eine Vergemeinschaftung der Schulden zulassen. Hier lobte Fahrenschon den Abgeordneten Stracke, der in der laufenden Legislaturperiode dreimal einem solchen Ansinnen entgegengetreten sei. Die Länder in Europa sollten wirtschaftliche und sozialpolitische Reformen angehen, und zwar „jeder in eigener Verantwortung“.