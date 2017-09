2017-09-14 11:51:00.0

Bad Wörishofen Sattelzug legt Bahnstrecke lahm

Lkw bleibt im Bad Wörishofer Stadtgebiet auf Gleisen stehen. Von Markus Heinrich

Ein Sattelzug hat sich am Donnerstag am Bahnübergang Hochstraße in Bad Wörishofen wortwörtlich in die Klemme manövriert. Das Gespann wollte vom Stadionring nach rechts in die Hochstraße abbiegen, wo sich unmittelbar an der Einmündung der beschrankte Bahnübergang befindet. Dabei habe der Fahrer wohl übersehen, dass die rote Ampelleuchte anging, weil sich ein Zug näherte, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Auch die Schranken senkten sich. Der Sattelzug blieb auf den Gleisen stehen. Der Lokführer konnte den Zug aber rechtzeitig anhalten. Im Stadtgebiet von Bad Wörishofen fahren die Züge nicht schneller als 30 km/h. Polizei und Bahn befreiten den Sattelzug, das dauerte eine Weile.

Die Bahnstrecke zwischen Bad Wörishofen und Türkheim war deshalb für etwa eine Stunde gesperrt. Die Züge aus Buchloe verkehrten nach Auskunft der Bahn bis Türkheim und endeten dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus wurde ab 11.40 Uhr zwischen Türkheim und Bad Wörishofen eingerichtet. Gegen 12 Uhr rollte der Zugverkehr dann wieder.