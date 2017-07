2017-07-30 07:40:00.0

Verkehr So sehen Sieger aus

Nicht nur praktisch, auch theoretisch geht es um richtiges Fahrradfahren. Der Parcours war eine Herausforderung. Von Manuela Frieß

65 Buben und Mädchen der Jahrgänge 2004 bis 2007 haben sich in Kirchheim getroffen und dem schwierigen neuen Rad-Parcours auf dem Pausenhof der Schule gestellt. Die jeweiligen Sieger aus zwölf Schulen aus dem Landkreis Unterallgäu mussten zeigen, dass sie sicher und schnell die zahlreichen Aufgaben bewältigen konnten. Alois Spiegl vom AMC Mindelheim lobte die zwölf Sieger: „Ihr seid jetzt unsere Besten und wenn ihr wollt, dürft ihr jetzt weiter zum Regionalentscheid im September in Königsbrunn.“

Die acht Aufgaben, die bewältigt werden mussten, orientieren sich an realen Gefahren im Straßenverkehr. Die jungen Fahrer durften hierzu nicht vom Rad steigen oder die Füße von den Pedalen nehmen. Und Helme waren natürlich ebenfalls Pflicht!

Neue Übungen waren in diesem Jahr zum Beispiel zwei Kreise, die einarmig gefahren werden mussten, einer rechts und einer links herum. Auch die mit kleinen Holzstückchen begrenzte Gasse in Form eines S war eine neue Aufgabe. „Da habe ich einfach zu viele davon umgefahren“, erzählt zum Beispiel Manuel, der aber trotzdem zu den Besten in seiner Gruppe zählte.

Und Jonas gesteht: „Ich bin viel zu schnell in den Slalom gefahren, da musste ich dann abbremsen und mit einem Fuß auf den Boden.“ Die beiden sind trotzdem stolz, dass sie nun eine Medaille gewonnen haben. Und dass es für die Kinder eine Brotzeit und Getränke gab, fanden alle Teilnehmer richtig klasse.

Aber nicht nur die Praxis war ein Thema: Beim 49. Verkehrsquiz des Kreisjugendrings, der Verkehrswacht und dem AMC Mindelheim traten 16 Schüler in Nassenbeuren gegeneinander an.

Der Verkehrserzieher der Polizei, Konrad Baur, und der Fachberater für Verkehrserziehung, Franz Overbeck, überreichten allen Teilnehmern am Verkehrsquiz Sachpreise. Hier mussten die Klassenbesten der Grundschulen im Landkreis sich den Fragen von Konrad Baur stellen, der mit Bildern von realen Verkehrssituationen die Schüler testete. Und sein Fazit lautet: Mit Verkehrsregeln kennen sich die Viertklässler aus!