Brauchtum im Unterallgäu So wurden aus drei Weisen die heiligen Könige

Rund um den Dreikönigstag gibt es zahlreiche Traditionen und Geschichten. In vielen Teilen des Unterallgäus wird er noch heute gefeiert. Von Josef Hölzle

Sie gehören in jede Krippe, in Mindelheim trägt sogar eine Gastwirtschaft ihren Namen und ihretwegen werden auch Türen mit Kreide beschrieben. Es sind die „Heiligen Drei Könige“, die am 6. Januar ihren großen Tag haben. In Bayern haben die „drei Weisen aus dem Morgenlande“ eine besondere Stellung. Hier ist der Dreikönigstag am 6. Januar ein offizieller Feiertag. An Dreikönig endet auch die Weihnachtszeit, der Fasching beginnt.

Dreikönigstag: Was es mit den drei Weisen auf sich hat

In der katholischen Kirche heißt der Dreikönigstag „Epiphanie“, was „Erscheinung des Herrn“ bedeutet. Dabei stehen drei kirchliche Segnungen im Mittelpunkt: Die Wasserweihe als Erinnerung an die Taufe Jesu, die Segnung des Weihrauches zur Erinnerung an die Opfergaben der drei Weisen und die Weihe und Ausräucherung der Häuser.

Die drei Weisen werden auch Könige genannt, weil sie wohl Fürsten im Morgenland waren oder aus königlichem Geschlecht stammten. Heute glaubt man zu wissen, dass es sich um drei hochgelehrte Magier gehandelt hat, die einem seltenen Stern gefolgt sind und dabei in Bethlehem landeten. Sie führten „königliche Geschenke“, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe mit sich und wurden so zu „Königen“.

Diese Bräuche gibt es in Süddeutschland am Dreikönigstag

In Süddeutschland war es einst Brauch, am Vorabend des Dreikönigstages – es ist die letzte der geheimnisvollen Raunächte – Haus und Stall mit Weihrauch auszuräuchern. Mit dem an Dreikönig geweihten Wasser wurden und werden auch heute noch in vielen Familien die Räume besprengt; mit der geweihten Kreide werden an die Türen im Haus und Hof die drei Buchstaben C+M+B und die Jahreszahl geschrieben. Die Anfangsbuchstaben C+M+B beziehen sich nach kirchlicher Auslegung aber nicht auf die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Sie drücken vielmehr den lateinischen Segensspruch aus: Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus.

Aus den „Heiligen Drei Königen“ sind in unserer Zeit die Sternsinger hervorgegangen. Dabei schlüpfen Kinder und Jugendliche in orientalische Gewänder und ziehen als „Heilige Drei Könige“ von Haus zu Haus. Sie singen, beten und erbitten den Segen für das Haus und dessen Bewohner. Begleitet werden die drei Könige dabei von einem Sternträger. Die Sternsinger sammeln jeweils in einer landesweiten Aktion für caritative Zwecke. 2017 steht die Unterstützung der Region Turkena in Kenia im Mittelpunkt, wo vor allem die Kinder stark unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben.

Bauernregeln: Was am Dreikönigstag laut Brauchtum gilt

Mit „Dreikönig“ am 6. Januar wird der Tag schon etwas länger und es gibt einige Bauern- und Wetterregeln zu diesem Tag:

l Ist Dreikönig hell und klar, gibt’s viel Wein in diesem Jahr.

l Heiligdreikönig sonnig und still, der Winter vor Ostern nicht weichen will.

l Ist bis Dreikönig kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter.