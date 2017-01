2017-01-18 11:25:00.0

Schule im Unterallgäu Wie eine Physiklehrerin ihren Schülern Lust auf Technik vermittelt

Mit ihrer Nano-Ausstellung haben Mindelheimer Realschüler auch überregional gepunktet. Von Johann Stoll

Gehört hat wohl schon jeder einmal den Begriff Nano-Technologie. Was das aber genau ist und wo sie angewendet wird, das dürfte für viele ein Buch mit sieben Siegeln sein. Das war es vor einem Jahr auch noch für die meisten der 29 Schüler der Klasse 10 RA der Realschule. Ihre Physiklehrerin Nicole Hofmann, die zugleich Konrektorin der Schule ist, hat ein Projekt mit dieser Zukunftstechnik auf den Weg gebracht, das der Schule große Anerkennung eingebracht hat.

Technik-Projekt: So kam Physiklehrerin Nicole Hofmann auf die Idee

Begonnen hatte alles im Februar 2016. Damals nahm Nicole Hofmann an einer Lehrerfortbildung am Deutschen Museum in München teil. Auch die Klasse des technischen Zweigs der Schule fand Gelegenheit, das Nano-Forschungslabor in München zu besuchen. Möglich gemacht hat das die Europäische Union mit ihrem Projekt „irrestible“. Ziel ist, junge Menschen Lust auf Technik zu machen.

Der Besuch setzte in Mindelheim große Motivation frei. Ein viertel Jahr lang haben die 15-, bis 17-jährigen Burschen eine Ausstellung über die Nano-Technik aufgebaut, die sie dann auf dem Champagnatsfest erstmals öffentlich präsentiert hatten. Die Jugendlichen hatten sich in mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt und das Thema von Grund auf beackert.

Maristenkolleg: Realschüler mehrfach überregional ausgezeichnet

Für diese Arbeit wurde die Klasse gleich mehrfach überregional ausgezeichnet. In Kiel landeten die Jugendlichen unter den zehn besten Schulen deutschlandweit. In Würzburg belegten die Mindelheimer den dritten Platz in Bayern. Unter den Realschulen waren sie sogar Sieger geworden. Als kleines Dankeschön durften sich die Jugendlichen über 300 Euro für die Klassenkasse freuen.

Die Ausstellung zeigt anschaulich, welche Chancen in der Nanotechnik stecken. Es handelt sich um kleinste Strukturen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Lackierungen mit dieser Technik haben den Vorteil, dass sie Wasser abweisen, wie es die Lotus-Blüte versteht. In Kosmetika stecken sie, als Beschichtung auf Flugzeugen und auch in der Nahrung – etwa im Salz. Auch in der Medizin wird die Technik bei Herz-Pflastern bereits eingesetzt, erklärten auf einem Pressetermin die Schüler Markus Eisenburger und Alexander Beck aus der Klasse. Beide übrigens haben große Lust an Technik gefunden. Einer will nach der Schule Produktdesigner werden, der andere Bauzeichner.

Projekt der Realschüler: Das hält die Schulleiterin davon

Schulleiterin Maria Schmölz ist mächtig stolz auf ihre 29 Schüler der 10 RA und die Lehrerin, die das alles geschafft haben. Dabei wurde sie auch grundsätzlich. Realschulen seien in Bayern anspruchsvolle Bildungseinrichtungen. Die Schüler sollen befähigt werden, eigenständig zu forschen, neugierig auf die Umwelt einzugehen, Projekte anzupacken, im Team zu realisieren und zu präsentieren. All dies sei großartig mit dieser Ausstellung gelungen.

Wer jetzt neugierig geworden ist: Interessierte können die Ausstellung noch in den nächsten Wochen im Eingangsbereich des Maristenkollegs sehen.