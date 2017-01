2017-01-18 11:52:00.0

Futsal Der Favorit gibt sich keine Blöße

Die C-Junioren der JFG Wertachtal gewinnen das Vorrundenturnier in Mindelheim klar. Von Axel Schmidt

Die Endrunden um die Unterallgäuer Futal-Meisterschaften der Junioren nehmen langsam Konturen an. In Mindelheim spielten die C-, D- und E-Junioren weitere Teilnehmer aus.

C-Junioren Bis zu den letzten beiden Partien war der Ausgang dieses Turniers ungewiss. Dann setzte sich die favorisierte JFG Wertachtal mit 3:1 gegen den TSV Mindelheim durch und war somit von Platz eins nicht mehr zu verdrängen. Um Platz zwei und damit die direkte Qualifikation für die Endrunde um die Unterallgäuer Meisterschaft am 22. Januar in Memmingen kämpften dann die punktgleichen JFG Oberes Günztal und SG Sontheim.

Am Ende trennten sich die beiden Teams 0:0, sodass das Torverhältnis entscheiden musste. Und hier hatte die JFG Oberes Günztal am Ende die Nase vorn und darf nun die JFG Wertachtal zur Unterallgäuer Endrunde begleiten.

D-Junioren Klarer war die Sache bei den D-Junioren. Hier gewann der SSV Markt Rettenbach alle seine Spiele und wurde somit verdienter Turniersieger. Das bedeutete die direkte Finalteilnahme für die Rettenbacher. Platz zwei ging an die SG Sontheim, die am Ende ein Pünktchen mehr aufwies als der FSV Dirlewang. Für die Sontheimer bedeutet dies, dass sie am 29. Januar beim Qualifikationsturnier der Zweitplatzierten aller Vorrundenturniere in Memmingen noch um ein Ticket zur Endrunde (5. Februar in Ottobeuren) spielen.

E-Junioren Die E-Junioren des TSV Mindelheim sorgten für den einzigen Heimsieg des Gastgebers bei diesen Vorrundenturnieren. Ohne Punktverlust und Gegentor gewannen die Mindelheimer das Turnier vor dem SV Breitenbrunn.

Die Breitenbrunner, die sich mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC 98 Auerbach/Stetten den zweiten Platz geangelt haben, nehmen nun am 29. Januar am Qualifikationsturnier der besten Zweiten in Memmingen teil.

F-Junioren Zwei Turniere im Rahmen der Hallenrunde der F-Junioren fanden in Mindelheim ebenfalls statt. Hier setzten sich der TSV Mindelheim und der FC Bad Wörishofen durch. Eine Endrunde gibt es hier nicht.