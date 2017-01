2017-01-02 08:06:00.0

Futsal Die Entscheidung fällt in den letzten 30 Sekunden

In der Vorrunde zur schwäbischen Meisterschaft bezwingt der SV Egg den TSV Ottobeuren im Endspiel knapp. Von Lothar Singer

Fußball-Landesligist SV Egg a.d. Günz löste am vergangenen Freitagabend das Ticket zur Endrunde der schwäbischen Hallenmeisterschaft am 14. Januar in Günzburg. Dabei entthronten sie den amtierenden schwäbischen Hallenmeister, die DJK Memmingen-Ost im Halbfinale und drehten das Finale gegen den TSV Ottobeuren in den letzten 30 Sekunden.

Die knapp 300 Zuschauer in der Babenhauser Dreifachturnhalle sahen dabei auch ohne die Zugpferde FC Memmingen oder FV Illertissen ordentlichen Futsal. Die Meinungen über die mittlerweile seit vier Jahren eingeführten Regeländerungen gehen bei den Zuschauern immer noch weit auseinander. Trotz der vielen Regeln, die das Futsalspiel schnell machen sollen, erreicht die neue Form des Hallenfußballs nicht die Dynamik des klassischen Bandenspiels. Der Fairness scheint die Änderung jedoch nicht geschadet zu haben, gab es doch im gesamten Turnier keinen einzigen 10-Meter Strafstoß aufgrund zu vieler Teamfouls.

Memmingen-Ost setzte sich in Gruppe 1 mit zwei Siegen vor den TSV Ottobeuren und den SV Lachen. Lachen war im Auftaktspiel nah dran an einer Sensation, musste sich nach zweimaliger Führung dann aber doch den Memmingern mit 3:4 geschlagen geben. Der TSV Ottobeuren zitterte sich mit einem 1:0-Sieg gegen den Außenseiter als Zweiter ins Halbfinale. In Gruppe 2 sicherte sich der Gastgeber TSV Babenhausen mit einem Sieg gegen den späteren Sieger Egg und einem Unentschieden gegen den Kreisklassisten SV Mattsies den ersten Platz. Egg hatte mit dem 4:2-Auftaktsieg gegen Mattsies das Halbfinale klargemacht.

Im ersten Halbfinale schickte dann der Landesligist Egg die Memminger Futsalspezialisten nach Hause. Die 1:0-Führung durch Gökmen drehte der beste Torschütze (7 Treffer) und beste Spieler des Turniers Simon Schropp mit einem Doppelschlag innerhalb von einer Minute in eine 2:1-Führung um. Auch auf den Ausgleich von Jelusic hatte Schropp in der Schlussminute noch eine Antwort und schoss Egg ins Finale. Die Ostler waren derart frustriert, dass sie nicht einmal mehr an der Siegerehrung teilnahmen und den Scheck für den Viertplatzierten verschmähten.

Das zweite Halbfinale war dann eher ein Geduldsspiel. Gegen immer besser organisierte Ottobeurer fand Babenhausen in der Offensive keine Mittel. Kurz nach der Halbzeit erzielte Jakob das goldenen Tor, welches Ottobeuren den Finaleinzug sicherte.

Auch im Finale sah es sehr lange so aus, als ob die Ottobeurer Defensivtaktik zum Erfolg führen würde. Bis in die Schlussminute führte der Bezirksligist durch ein Tor von Schnitzler mit 1:0. Dann hatte Torsten Schuhwerk vom SV Egg noch seinen Auftritt. Mit zwei Toren in den letzten 30 Sekunden sicherte er seinem Team das Ticket für die Endrunde in Günzburg.Zumindest ein Ottobeurer konnte am Ende sich etwas trösten: Denn zum besten Torhüter des Turniers wurde Michael Raith vom TSV Ottobeuren gewählt.