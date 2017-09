2017-09-06 08:39:00.0

Bogenschießen Die Pfaffenhauser haben den Bogen raus

Zwei Medaillen gehen bei den deutschen Meisterschaften nach Pfaffenhausen. Und in Bad Wörishofen feiern sie eine echte Meistermannschaft Von Axel Schmidt

Über 600 Bogenschützen aus ganz Deutschland traten kürzlich bei der deutschen Meisterschaft nahe des Münchner Flughafens in den verschiedenen Altersklassen und Bogenarten gegeneinander an. Darunter auch sieben Mitglieder des Bogensportvereins Pfaffenhausen und drei Schützinnen der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen.

BSV Pfaffenhausen

Talida Chrubasik aus Derndorf konnte hierbei wieder an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen und gewann in der Jugendklasse mit dem Recurve-Bogen die Silbermedaille. Nach der Qualifikationsrunde war sie als Zweite für das anschließende Finalschießen der besten 16 gesetzt und musste sich erst im Gold-Finale gegen ihre Kollegin aus dem Bayernkader, Charline Schwarz von den Bogenschützen Feucht, geschlagen geben und wurde deutsche Vizemeisterin.

Maria Schröther aus Pfaffenhausen hat sich bereits in der Hallensaison mit der Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft einen Namen gemacht und wiederholte diesen Erfolg nun auch unter freiem Himmel. Bei einer Wettkampf-Entfernung von 40 m in der Schülerklasse A erreichte sie mit ihrem Recurve-Bogen nach 72 geschossenen Pfeilen 660 Ringe und wurde Dritte.

Katharina Raab aus Wertach erreichte mit dem Recurve-Bogen in der Juniorenklasse mit 572 Ringen das Viertelfinale, wo sie jedoch ausschied und damit am Ende Fünfte wurde. Ebenfalls in der Juniorenklasse trat Christoph Borbandi aus Marktoberdorf an und kam mit 514 Ringen auf Platz 30.

Domenic Kiehl erreichte in der Jugendklasse mit dem Compound-Bogen als Jüngster in seiner Klasse gegen meist zwei Jahre ältere Schützen einen hervorragenden siebten Platz mit 654 Ringen. Mutter und Vereinstrainerin Diana Kiehl landete bei den Damen mit dem Compound-Bogen mit 545 Ringen auf Platz 15. Maria Raab erreichte mit 494 Ringen in der Damen-Altersklasse mit dem Recurve-Bogen Rang 26.

Kgl. priv. SG Bad Wörishofen

Mit den Sauter-Damen haben die Bogenschützen aus Bad Wörishofen bei jeder Meisterschaft Titelkandidaten am Start. Auch diesmal zählten die Schützinnen in der Compoundklasse zum erweiterten Favoritenkreis – und wurden ihrer Rolle gerecht, auch wenn es diesmal nicht zu einer Medaille im Einzel reichte.

Sabine Sauter wurde mit 679 Ringen am Ende Vierte – nur vier Ringe hinter dem Bronzeplatz. Ihre Schwester Patricia landete mit 661 Ringen auf Platz sieben, während Mutter Sigrid mit 628 Ringen am Ende Platz 24 belegte. Zusammen jedoch waren die Sauter-Damen im Mannschaftswettbewerb nicht zu schlagen und holten mit 1968 Ringen den deutschen Meistertitel bei den Damen.