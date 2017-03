2017-03-26 20:37:00.0

Fußball Die Unterallgäuer Sportplätze rufen wieder

Die Rückrunde beginnt mit einem Nachholspieltag, guten Frühstartern und einer ordentlichen Überraschung in der B-Klasse Allgäu 9. Von Axel Schmidt

Der Ball rollt wieder. Oder aber er holpert eher über den einen oder anderen Platz. Zum Nachholspieltag zum Rückrundenbeginn zeigten sich die Topteams in ihren Ligen in den meisten Fällen bereits in guter Frühform.

Kreisliga Mitte

Gut aus den Startlöchern kam der TSV Mindelheim. Die Mannschaft von Trainer Marco Henneberg gewann das Auswärtsspiel beim SV Eggenthal mit 1:0 und kletterte in der Tabelle damit auf den dritten Platz hoch. Zudem hatte der Sieg eine besondere Note, gingen die Mindelheimer doch zum zweiten Mal in dieser Spielzeit gegen die vom Ex-Trainer Dominik Deli betreuten Eggenthaler als Sieger vom Platz. Der TSV Kammlach und der SV Schöneberg hatten dagegen weniger zu feiern – sie verloren ihre Partien.

Die Ergebnisse:

FC Vikt. Buxheim – FC Heimertingen 0:1

TSV Legau – TSV Kammlach 2:1

SV Schöneberg – SV Ungerhausen 0:3

SV Eggenthal – TSV Mindelheim 0:1

Kreisklasse Allgäu 2

Der FSV Dirlewang lässt sich nicht abschütteln: Auch nach der Winterpause setzt die Mannschaft von Trainer Werner Habigt ihre Erfolgsserie fort. Diesmal siegte der Tabellenzweite in Mattsies.

In der unteren Tabellenhälfte hält sich der TSV Zaisertshofen durch ein 1:1 den SV Oberrieden etwas vom Hals. Der SV Oberegg ist durch den 2:0-Sieg beim Kellerkind TSV Mittelneufnach Tabellendritter.

Die Ergebnisse:

TSV Mittelneufnach – SV Oberegg 0:2

SV Mattsies – FSV Dirlewang 0:1

Zaisertshofen – SV Oberrieden 1:1

A-Klasse Allgäu 2

Keine Blöße gibt sich der SV Bedernau: Im Heimspiel gegen den TSV Ettringen reichte dem Aufsteiger und Tabellenführer eine starke erste Halbzeit sowie ein lupenreiner Hattrick seines Spielertrainers Christian Landsperger, um die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Auch der TSV Markt Wald, zu Saisonbeginn noch im Abstiegskampf, klettert stetig ach oben. Der Kreisklassen-Absteiger gewann sein Heimspiel gegen die SpVgg Wiedergeltingen mit 2:0.

Die Ergebnisse:

SV Bedernau – TSV Ettringen 5:0

SV Eggenthal – FSV Kirchdorf 1:4

FC Blonhofen II – FC Rammingen 4:0

TSV Markt Wald – Wiedergeltingen 2:0

B-Klassen

Das Topspiel in der B-Klasse 10 endete torlos: Der SV Tussenhausen (3.) hatte gegen den FC 98 Auerbach/Stetten (2.) zwar die besseren Chancen. Allerdings klebte vor allem SVT-Torjäger Marco Drahotta das Pech an den Schuhen.

In der B-Klasse Allgäu 9 dagegen gab es eine kleine Überraschung. Denn der SC Unterrieden (3.) brachte dem TSV Pfaffenhausen (2.) auf dessen Platz die erste Saisonniederlage bei. Und die hatte es mit 5:2 auch in sich.

Die Ergebnisse:

B-Klasse 2

SV Mauerstetten II – FC Heimertingen II 3:2

TSV Legau II – TSV Kammlach II 5:0

B-Klasse 9

Tussenhausen II – Auerbach/Stetten II 0:1

TSV Pfaffenhausen – SC Unterrieden 2:5

Schlingen/Ried. II – TSV Ettringen II 1:1

B-Klasse 10

TSV Markt Wald II – Türk Mindelh. II 1:3

Pfaffenhausen II – Greimeltshofen II 3:0

SV Breitenbrunn – SC Unterrieden II 8:1

B-Klasse 11

Mittelneufnach II – SV Oberegg II 0:5

SV Mattsies II – FSV Dirlewang II 1:1

Sal. Türkheim II – Baisweil-Lauchdorf 2:2

TSV Zaisertshofen II – SV Oberrieden II 4:0