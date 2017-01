2017-01-28 10:32:00.0

Schießen Ein Dirlewanger klopft an die Bundesliga an

Die Luftgewehrmannschaft des SV Pfeil Vöhringen kämpft am Sonntag in München um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Chancen stehen nicht schlecht. Von Axel Schmidt

Die Luftgewehrmannschaft von Pfeil Vöhringen kämpft am Sonntag um den Bundesliga-Aufstieg: (von links) Sergej Kamenskiy, Andreas Renz, Daniel Schamel, Trainer Sven Martini, Michaela Kögel, Florian Krumm und Alexander Renz. Foto: Krumm