2017-02-08 06:00:00.0

Volleyball Keine Geschenke für Türkheims Trainer vom Ex-Verein

Zwei Spiele, drei Punkte: Bayernligist SVS Türkheim hat sich vor allem bei der Partie gegen den früheren Klub seines Trainers mehr ausgerechnet. Nun hat er erst einmal Pause. Von Fabian Scherer

Mit etwas Glück und ein wenig mehr Geschick hätten die Volleyball-Herren des SV Salamander Türkheim den Sprung auf Rang zwei in der Bayernliga Süd schaffen können. Schließlich standen zwei Spiele an, die im besten Falle sechs Punkte bedeutet hätten. Doch nach dem glatten Heimsieg (3:0) gegen den VfR Garching 2 mussten sich die Türkheimer einen Tag später beim SSV Bobingen mit 1:3 geschlagen geben.

Ein Ausfall und ein Comeback: Für das Heimspiel gegen den VfR Garching 2 kehrte Lukas Lohmüller nach zweiwöchiger Pause in den Kader zurück. Dafür musste Robert Frey aufgrund von Wadenproblemen passen. Nach einem eher zögerlichen Beginn der Gastgeber zeigte sich im weiteren Verlauf schnell, dass den Garchingern die spielerische Klasse fehlte, um die Wertachmärkter in große Bedrängnis zu bringen. So übernahmen die Türkheimer um Interimskapitän Fabian Scherer früh die Führung und gewannen den ersten Satz souverän mit 25:19.

Da sich im zweiten Satz einige Leichtsinnigkeiten einschlichen, verlief dieser lange Zeit ausgeglichen. Erst gegen Ende waren die Türkheimer in der Lage, die Führung auszubauen und den Satz schließlich mit 25:21 zu gewinnen. Im dritten Satz feierte schließlich beim Spielstand von 15:10 Lukas Lohmüller sein Comeback. Den Sieg machte schließlich Sebastian Schorer mit einem krachenden Angriff perfekt.

In Bobingen gelang nur ein Satzgewinn

Einen Tag später ging es für die Wertachmäkter nach Bobingen. Gegen das ehemalige Team von Spielertrainer Julian Birkholz hatte man sich viel vorgenommen, doch an diesem Tag wollte den Türkheimern einfach nichts gelingen. Die mitgereisten Fans sahen viele Abstimmungsprobleme in Annahme und Abwehr und zu viele leichte Fehler, wodurch die ersten beiden Sätze deutlich an Bobingen gingen.

Erst mit der Einwechslung von Lukas Lohmüller für Paul Barth zu Beginn des dritten Satzes verbesserte sich das Spiel der Türkheimer. Die Annahme stand nun stabiler und besonders Sebastian Schorer konnte immer wieder mit Schnellangriffen punkten. Auch in der Abwehr konnten die Wertachmärkter nun einige Bälle retten und die folgenden Angriffe verwandeln, was zum Gewinn des dritten Satzes führte.

Wer jedoch gedacht hatte, die Türkheimer seien nun zurück auf der Erfolgsspur, sah sich getäuscht. Ein katastrophaler Fehlstart im vierten Satz, in dem man früh mit 1:7 hinten lag, zerstörte alle Hoffnung auf einen Punktgewinn. Auch die Einwechslung von Robert Frey für Lukas Lohmüller brachte nur kurzzeitig Verbesserung. Kurze Zeit später konnten die Türkheimer den Bobingern zum 3:1-Sieg gratulieren.

Mit nun 31 Punkten aus 15 Spielen stehen die Türkheimer derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Bayernliga Süd. Das kommende Wochenende ist spielfrei, am 18./19. Februar steht der nächste Doppelspieltag an. Zunächst geht es nach Planegg, einen Tag später kommt der Tabellenführer TV Hauzenberg nach Türkheim.