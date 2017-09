2017-09-09 10:02:00.0

Fußball Mindelheimer Angriff auf die Spitze

Der TSV Mindelheim empfängt den TV Woringen und damit einen Gegner auf Augenhöhe. Die kommenden zwei Wochen entscheiden, wohin die Reise geht. Von Axel Schmidt

Der TSV Mindelheim nimmt in der Fußball-Kreisliga Anlauf auf die Tabellenspitze. Nach vier Siegen aus fünf Spielen steht die Mannschaft von Trainer Marco Henneberg auf Rang drei. „Ich freue mich für die Jungs, dass es gerade so gut läuft. Aber ich sehe es auch realistisch“, sagt Henneberg.

Erst in zwei Wochen sehe man in etwa, wo die Reise in dieser Saison hingehe. Bis Ende September haben die Mindelheimer nun vier Spiele gegen Teams, „die um uns herumstehen“, sagt Henneberg. Woringen, Ungerhausen, Lamerdingen, Legau – für den TSV-Trainer sind das „geerdete Mannschaften auf Augenhöhe“. Kann der TSV Mindelheim seinen Lauf fortsetzen – zuletzt gab es zwei Zu-Null-Siege –, dann dürfte er Tabellenführer TSV Ottobeuren ganz eng auf die Pelle rücken. Am Sonntag kommt der TV Woringen nach Mindelheim. Eine Mannschaft, die zuletzt mit zwei Punktgewinnen gegen die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten Buxheim und Germaringen für Aufsehen gesorgt hat. Vor allem auf das Offensivduo Benjamin Tobler und Luca Schwenk sollte die Mindelheimer Defensive achten.

Für Aufsteiger FSV Dirlewang geht es in Ottobeuren darum, sich gegen den Tabellenführer gut zu verkaufen. Ein Punktgewinn wäre eine große Überraschung. Der FSV Amberg hat die Chance, seinen Sieg gegen Kammlach am Sonntag in Benningen mit einem weiteren Erfolg zu vergolden. Die Kammlacher haben dagegen in Buxheim eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Kreisklasse Allgäu 2 Den Auftakt macht Spitzenreiter Zaisertshofen: Die Mannschaft von Trainer Michael Scherer ist am Samstag in Buchloe (8.) zu Gast und kann mit einem Sieg die Tabellenspitze verteidigen. Zu einem Kellerduell kommt es in Bad Wörishofen, wenn das Schlusslicht den SV Mattsies (12.) empfängt. FCW-Trainer Christian Vogel ist zuversichtlich: „Der Knoten muss ja jetzt mal platzen. Wir haben zuletzt auch nicht schlecht gespielt. Aber eine 3:0-Führung wie in Bedernau muss man halt über die Zeit bringen.“ Er sieht beide Teams unter Zugzwang. Aber: „Wir haben ein Heimspiel, wir wollen die drei Punkte.“

A-Klasse Allgäu 2 Gleich vier Teams stehen aktuell punktgleich an der Tabellenspitze – und sich am Wochenende in Fernduellen gegenüber. Die besten Chancen, sich oben zu halten, hat auf dem Papier der TSV Markt Wald (2.). Der empfängt den FC Rammingen (10.). Noch ohne Punkt steht immer noch Aufsteiger SV Breitenbrunn da. Ob am Sonntag gegen Türkiyemspor Mindelheim die Trendwende eingeleitet werden kann, ist fraglich: Die Mindelheimer stellen bisher die torgefährlichste Offensive der Liga, während der SVB noch keinen Treffer erzielen konnte.