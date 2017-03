2017-03-27 06:36:00.0

Schießen Neuer Schwung dank Rio

Der Gau Türkheim blickt auf seiner Generalversammlung angesichts der Olympia-Erfolge positiv in die Zukunft. Von Reinhard Stegen

Das vergangene Olympia-Jahr mit den vielen Erfolgen für die deutschen Sportschützen habe das Image des Schützensports wieder aufpoliert, sagte Gauschützenmeister Michael Schmid (Siebnach) bei der Gaugeneralversammlung.

33 Vereine des Gaues hatten ihre Vertreter nach Türkheim geschickt, um dort von den Höhepunkten aus dem vergangenen Jahr sowie Neuigkeiten in Sachen Jugendbereich und Gauschießen zu erfahren. Gauschützenmeister Michael Schmid ließ zusammen mit den einzelnen Bereichsleitern das abgelaufene Schießjahr Revue passieren.

Höhepunkte des Vereinsjahres waren dabei die Krönung von Angelika Vogg (Mittelneufnach) zur Luftgewehr-Bezirksschützenkönigin und Manuel Schmid (Siebnach) zum schwäbischen Luftpistolen-Vizekönig. Bogenreferent Herbert Geigenberger trug mit einem weiteren Kapitel aus der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte der Sauter-Schwestern aus Waal bei. Sie treten mittlerweile für die Kgl. priv. SG Bad Wörishofen an. Neben den sportlichen Erfolgen gab es auch gesellschaftliche Höhepunkte, etwa die Standartenweihe des Schützengaus Mindelheim, bei der der Gau Türkheim Pate stand.

Dann ging es um zukünftige Belange. So erinnerte Gaujugendleiter Hermann Kögel an die vom Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) 2015 erlassene Ordnung für die Bayerische Schützenjugend, nach der diese sich künftig selbst verwaltet und in der Jugendversammlung den Gau-Jugendleiter selbst wählt. Dafür braucht es eine bestimmte Zahl an Stellvertretern. Hierzu warb er bei den Vereinsvertretern für Interesse für die Belange der Jungendarbeit.

Diese ist dem Gau Türkheim ein besonderes Anliegen, für das er auch fast keine Kosten scheue, so Kassiererin Karoline Vogt zur Vorlage ihres Berichts mit vergleichsweise hohen Zahlen auf der Ausgabenseite. Johann Braunstein als Referent für Körperbehinderte gab einen Überblick über die jüngst wieder etwas entschärfte Regelung über die für diese Personengruppe erlaubten Hilfsmittel wie Federbock und Hocker im Wettkampf. Allerdings sei dafür gegebenenfalls eine vom Gau einmal jährlich organisierte Klassifizierung erforderlich, für die man sich rechtzeitig anmelden müsse.

Gausportleiter Reinhold Sirch lobte die durchweg große Disziplin und Zuverlässigkeit der Jungschützen und mahnte sie bei einigen Jugendleitern an. Außerdem wünschte er sich, dass sie Schützen bei Versammlungen ihre Tracht tragen.

Etwa bei der kommenden Gau-Arbeitstagung. Diese findet am 14. September in Türkheim Bahnhof statt, die nächste Gaugeneralversammlung steht bereits für 22. März 2018 im Kalender. Ebenso das Gauschießen, das im kommenden Jahr vom Schützenverein Edelweiß Derndorf ausgerichtet wird.

Grußworte sprach neben Bezirksschützenmeister Karl Schnell und Bürgermeister Christian Kähler auch die stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger, die auf die Besonderheit des Schießsports hinwies, der die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, Männer und Frauen sowie Jung und Alt zusammenführe.