2017-04-18 09:34:00.0

Spiel der Woche Rammingen zieht am Nachbarn vorbei

Der FC Rammingen bezwingt die SpVgg Wiedergeltingen und klettert auf Rang fünf der A-Klasse Allgäu 2. Allerdings bewiesen die Gäste bis in die Nachspielzeit Moral. Von Joachim Gollmitzer

Platz drei wäre für die SpVgg Wiedergeltingen möglich gewesen. Doch dafür hätte die Spielvereinigung das Osterwochenende perfekt nutzen müssen. Dem war letztlich nicht so: Denn die 2:4-Niederlage in Rammingen sorgte dafür, dass die Sechs-Punkte-Ausbeute nicht zu schaffen war. Im Duell der beiden Tabellennachbarn wurden aber zumindest die Zuschauer bei regnerischem Wetter mit sechs Toren entschädigt. Der 4:2-Heimsieg für Rammingen war am Ende zwar auch in der Höhe verdient, fiel jedoch deutlich aus, als es vor dem Spiel zu erwarten war.

Obwohl Wind und Regen den Spielaufbau sichtlich erschwerten, spielten beide Mannschaften gleich von Beginn an mit Druck nach vorne. So ergaben sich trotz einiger Fehlpässe immer wieder gute Torchancen. Der 1:0-Führungstreffer gelang schließlich den Gastgebern nach einer guten Viertelstunde, durch einen, von Kilian Schmid, sicher verwandelten Foulelfmeter. Nur wenige Minuten später profitierte Rammingen von einem Torwartfehler und Timo Nieberle konnte mit seinem Treffer ins leere Tor auf 2:0 erhöhen. Zuvor war dem Gästekeeper der nasse Ball beim Versuch einen Querpass abzufangen aus den Händen geglitten.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bei einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum der Heimelf kam Wiedergeltingens Andre Nissen zu Fall. Sofort entscheidet Schiedsrichter Thomas Bitter erneut auf Strafstoß, welchen Martin Schmid im Anschluss sicher verwandelte und damit auf 2:1 verkürzte. In der anschließenden Spielzeit flachte die Partie etwas ab und es ereigneten sich nur noch wenige Höhepunkte bis zum Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwechsel kam Rammingen stärker aus der Kabine zurück und drängte auf weitere Treffer, um die Partie vorzeitig entscheiden zu können. Den ersten Schritt in diese Richtung taten die Gastgeber nur knapp zehn Minuten später. Nach einer Flanke wurde ein Torschuss von Jürgen Hienle kurz vor dem gegnerischen Kasten so abgefälscht, dass der Ball unten rechts zum 3:1 im Netz zappelte. Nach der erneuten Zwei-Tore-Führung für die Gastgeber flachte die Partie erneut ab. Mehrere Spielunterbrechungen und nur wenige Tormöglichkeiten bestimmten nun das Spielgeschehen.

Rammingen wollte sich jedoch mit seinen drei Treffern offenbar noch nicht zufrieden geben. So legte Tim Rauscher rund zehn Minuten vor dem Ende nach, indem er sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und ins rechte lange Eck des Gästetors zum 4:1 traf. Kurz nach dem Treffer vergab Wiedergeltingen mit einer hundertprozentigen Chance die Möglichkeit nochmals zu verkürzen: Nach einer flachen Hereingabe verpassten gleich mehrere Spieler den Ball vor dem leeren Tor. Dennoch gelang der 4:2-Anschlusstreffer schließlich in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Andre Nissen. Nach dem darauf folgenden Abpfiff war Rammingens Trainer Christoph Böhm sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Insgesamt waren wir über weite Strecken das technisch und körperlich überlegene Team, haben gut verteidigt und damit sicherlich verdient die drei Punkte geholt.“ Auf der anderen Seite hingegen sah Gästecoach Timo Keppeler einen Erklärungsansatz für die Niederlage in der mangelnden Laufbereitschaft im Gegensatz zum Gegner und in den Unsicherheiten in der Defensive.