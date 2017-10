2017-10-03 13:53:00.0

Volleyball SVS Türkheim startet mit Sieg

Bayernliga-Volleyballer gewinnen in Bobingen mit 3:2, offenbaren dabei aber neben guten Nerven auch alte Schwächen. Von Fabian Scherer

Die Bayernliga-Volleyballer des SV Salamander Türkheim feierten nach ordentlicher Leistung einen 3:2-Erfolg im Derby gegen den SSV Bobingen.

Der SVS Türkheim startete mit Lukas Lohmüller und Spielertrainer Robert Frey auf den Außenpositionen, Sebastian Schorer und Daniel Schneider übernahmen die Rolle des Mittelangreifers, Johannes Ackermann war im Zuspiel, Fabian Scherer wie gewohnt auf der Diagonalposition und wie bereits in den Vorbereitungsspielen stand André Meier als Libero auf dem Feld. Im ersten Satz setzte Ackermann seine Mitspieler als Zuspieler gut in Szene. Lukas Lohmüller, Robert Frey und Fabian Scherer punkteten nach Belieben. So wurde der erste Satz souverän mit 25:20 gewonnen.

Doch dann wackelten die Türkheimer wieder. Viele Eigenfehler, schlechte Aufschläge und mangelndes Selbstvertrauen spielten plötzlich den Bobingern in die Karten, die den zweiten Satz mit 25:19 gewannen. Das Gesicht des ersten Satzes zeigten die Türkheimer dann wieder im dritten Satz. Mit starken Angriffen wurde der Gastgeber in die Knie gezwungen und man gewann diesen Satz deutlich mit 25:17. Doch statt im vierten Satz nun alles klar zu machen, kam Bruder Leichtfuß zurück und bescherte Bobingen den zweiten Satzgewinn (25:20).

Im Tiebreak brachte Spielertrainer Robert Frey erneut Außenangreifer Lukas Lohmüller. Und mit neuem Elan punktete dieser nun wieder. Auch Sebastian Schorer und Fabian Scherer konnten sich immer wieder gegen den gegnerischen Block durchsetzen ehe Mittelblocker Daniel Schneider mit einem gekonnten Leger den Ball zum 3:2-Endstand im gegnerischen Feld versenkte. Zwar gab es statt der erhofften drei Punkte nur zwei, aber damit kann man mehr als zufrieden sein.