2017-09-30 10:02:00.0

Tischtennis Sie bitten wieder zu Tisch

Am Wochenende gehen in Schwabens höchster Spielklasse Mannschaften aus Warmisried, Bad Wörishofen und Hasberg an den Start. Sie alle haben vorrangig ein großes Ziel. Von Axel Schmidt

Es ist angerichtet: Die Tischtennissaison beginnt nun auch für die heimischen Bezirksoberligisten. Bei den Herren eröffnen der TTSC Warmisried und die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen die neue Spielzeit mit einem Heimspiel. Am Freitagabend hatten die Damen des TTSC Warmisried ihren Saisonauftakt beim Post SV Augsburg II. Die Aufsteigerinnen des TTC Hasberg steigen erst kommende Woche in den Spielbetrieb ein.

TTF Bad Wörishofen

Keine Zeit haben die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen verloren, um nach dem Abstieg aus der 1. Bezirksliga im Jahr 2016 wieder zurückzukehren in die höchste schwäbische Spielklasse. Denn nach nur einem Jahr in der 2. Bezirksliga Süd, die von den Tischtennisfreunden dominiert wurde, stand der Wiederaufstieg fest: Alle 18 Spiele wurden von Xaver Eschenlohr, Karl Deeg und Co. gewonnen. Der Aufstieg stand bereits drei Spieltag vor dem Saisonende fest. Nun gilt es für die Kneippstädter, diesen Schwung in die neue Spielzeit mitzunehmen. Antreten werden sie in bewährter Aufstellung: Eschenlohr und Deeg an der Spitze, Rudolf Grund und Horst Müller bilden die Mitte, Hermann Kees und Dieter Gerhardinger stellen das hintere Paarkreuz. Zum Auftakt geht es nun gegen den Post SV Augsburg II (Samstag, 17 Uhr, Schulturnhalle 1). Die beiden Teams kennen sich gut, spielten sie doch viele Jahre gegeneinander in der Landesliga. Wenn der Post SV II komplett mit Dieter Voigt, Reinhold Berger, Axel Dittrich antreten kann, dann sind sie Favorit in dieser Begegnung.

TTSC Warmisried

Auch die Herren des TTSC Warmisried starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Am Samstag gastiert um 15 Uhr die SG Dösingen im Gemeindehaus – und soll nach dem Willen der Warmisrieder die zwei Punkte auch dort lassen.

Der TTSC geht mit der gleichen Besetzung wie im Vorjahr in die Saison. An der Spitze das bewährte Duo Thomas Brenner und Florian Mayer. In der Mitte stehen Thorsten Albrecht und Christian Schindler und am hinteren Paarkreuz treten Tobias Geiger und Helmut Roiser an. Sollte einer dieser Spieler einmal ausfallen, so kann der TTSC Warmisried das möglicherweise besser kompensieren, als andere Ligakonkurrenten. Denn wie die TTF Bad Wörishofen auch unterhalten die Warmisrieder in der 3. Bezirksliga Süd/Ost eine zweite Mannschaft als Unterbau. Die vergangene Saison schlossen die Warmisrieder in Schwabens höchster Spielklasse als Siebter ab und gehen gegen den Aufsteiger aus Dösingen dementsprechend als Favorit in die Partie.

Auch die Frauen des TTSC spielen in der 1. Bezirksliga. Dabei wären sie rein sportlich nach der Vorsaison abgestiegen. Doch in Ermangelung eines Aufsteigers dürfen sie weiter in der höchsten schwäbischen Liga antreten. Gestern Abend gaben Marion Fackler, Carmen Mayer, Barbara Lutz, Sabine Linder, Ramona Scharpf und Nina Holzheu im Auswärtsspiel beim Post SV Augsburg II ihren Einstand und hoffen, diesmal den Klassenerhalt auch sportlich zu schaffen.

TTC Hasberg

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 14:2 Siegen hatte das Quintett Denise Schultheiß, Heidrun Bisle, Lisa Holzmann, Ulrike Dirr und Maria Lutzenberger im Frühjahr den Aufstieg in die höchste Spielklasse Schwabens perfekt gemacht. Nun wollen die fünf Frauen den Dorfverein auch in der 1. Bezirksliga möglichst gut vertreten und haben dabei den Klassenerhalt im Blick. Das erste Spiel findet jedoch erst am nächsten Wochenende statt. Dann kommt am Samstag, 7. Oktober, der Post SV Augsburg II nach Hasberg.