2017-10-24 14:03:00.0

Frauenfußball Türkheim siegt zweistellig

Durch einen 11:0-Kantersieg schiebt sich der SVS Türkheim auf Rang zwei in der Bezirksliga Süd vor. In die andere Richtung geht es derweil für die SG Auerbach/Kirchdorf. Von Axel Schmidt, Julia Prestele

Der SV Salamander Türkheim hat sich dank eines Kantersiegs auf den zweiten Platz in der Bezirksliga Süd vorgeschossen. Gegner SC Untrasried war den Türkheimerinnen in allen Belangen unterlegen. Die SG Auerbach/Kirchdorf dagegen ist in den Abstiegsrängen angekommen. Nach einer 1:5-Heimniederlage gegen den SV Rückholz stehen die Unterallgäuerinnen auf dem vorletzten Platz. Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Loppenhausen und dem FC Augsburg wurde verlegt.

Untrasried – Türkheim 0:11

ANZEIGE

Tore 0:1 Viktoria Hagg (13.), 0:2 Kathrin Frei (36.), 0:3 Lisa Ludwig (42./ET), 0:4 Lisa Schmittner (46.), 0:5, 0:6 Lena Jähn (63., 65.), 0:7, 0:8 Lisa Schmittner (68., 74.), 0:9 Lena Jähn (81.), 0:10 Lisa Schmittner (82.), 0:11 Katharina Dreer (88.) Schiedsrichter Christoph Grotz Zuschauer 50

» Vom Anpfiff weg übernahm Türkheim die Spielkontrolle und schnürte die Heimelf in der eigenen Hälfte ein. Gegen den tiefstehenden Aufsteiger hatte der SVS aber lange Zeit Mühe sich klare Torchancen zu erspielen. So fiel der erste Treffer unter kräftiger Mithilfe von SCU-Schlussfrau Lisa Ludwig, die einen harmlosen Schuss nur nach vorne abklatschen konnte. Viktoria Haag staubte zur verdienten 1:0-Führung ab. Türkheim blieb weiter am Drücker und wurde nun etwas zwingender. Nach einem schönen Spielzug musste Kathrin Frei nur noch den Fuß hinhalten und schon stand es 2:0. Beim 3:0 stand erneut Ludwig Pate, als sie einen Schuss von Nadine Ledermann ins eigene Netz abwehrte.

Direkt nach Wiederbeginn machte ein simpler Doppelpass von Lisa Schmittner und Lena Jähne die letzte Hoffnung von Untrasried zunichte, denn das 4:0 war die Entscheidung. Der Tabellenvorletzte steckte zwar nie auf, präsentierte sich jedoch in der Defensive teils überfordert und im Offensivspiel viel zu harmlos. So musste Michaela Vogel keinen einzigen Torschuss abwehren. Einzig nennenswerte Aktion im gesamten Spiel der SCU-Truppe war ein Freistoß aus zentraler Position, der an der Latte landete. Das Team von Robert Dreer konnte gegen immer müder werdende Ostallgäuerinnen die Räume im zweiten Durchgang besser nutzen und sich teilweise gefällig durchkombinieren. In regelmäßigen Abständen schraubte Türkheim dabei das Ergebnis durch Lisa Schmittner (46., 68., 74., 82.), Lena Jähn (63., 65., 81.) und Katharina Dreer (88.) zum 11:0-Endstand in die Höhe.

Auerbach/Kirchd. – Rückholz 1:5

Tore 0:1 Katharina Huber (6.), 0:2 Carina Hösle (17.), 0:3 Katharina Huber (54.), 0:4 Carina Kain (75.), 1:4 Simone Dopfer (87., Eigentor), 1:5 Dominika Dreier (88.) Schiedsrichter Ulas Kurt Zuschauer 20

» Die SG Auerbach/Kirchdorf ist auf einem Abstiegsplatz angekommen. Durch eine 1:5-Heimniederlage gegen den SV Rückholz rutschte die Mannschaft von Trainer Daniel Brugner auf den neunten Platz ab. Schon nach gut einer Viertelstunde führten die Gäste mit 2:0. Und auch nach dem Seitenwechsel lief es für die Spielgemeinschaft nicht besser. Selbst den Ehrentreffer erzielte nicht die Heimelf, sondern Rückholz-Keeperin Simone Dopfer per Eigentor.