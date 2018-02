2018-02-08 15:30:00.0

Weißenhorn/Roggenburg Autos kommen bei Schneefall ins Schleudern

Mehrere Unfälle haben sich am Mittwochabend bei winterlichen Straßenverhältnissen rund um Weißenhorn ereignet. Eine Frau wurde mittelschwer verletzt.

Innerhalb kürzester Zeit haben sich am Mittwochabend im Zuständigkeitsbereich der Weißenhorner Polizei insgesamt fünf Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen ereignet. Eine Frau zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr zunächst gegen 19.25 Uhr eine 18-jährige Fahranfängerin auf der Staatsstraße von Biberach in Richtung Roggenburg. Dabei kam sie auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Beide Airbags des Autos lösten aus, die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Etwa 2000 Euro Sachschaden entstand etwa zur selben Zeit, als ein 47-jähriger Autofahrer in Weißenhorn an der Einmündung der Daimlerstraße in die Illerberger Straße über eine Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen fuhr.

Gegen 19.50 Uhr wurden der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Weißenhorn, Illerberg, Bellenberg, Tiefenbach und Emershofen zu einem Unfall bei Emershofen gerufen. Bei schneeglatter Fahrbahn war dort eine 37-Jährige mit ihrem Auto von der Kreisstraße abgekommen. Der Pkw hatte sich überschlagen und war auf der Seite liegen geblieben. Die Fahrerin konnte sich zunächst nicht alleine aus dem Auto befreien. Die Retter kamen ihr zu Hilfe und brachten die Frau mit mittelschweren Verletzungen anschließend in eine nahe gelegene Klinik. In diesem Fall beziffert die Polizei den Sachschaden auf mindestens 4000 Euro.

Etwa fünf Minuten später ereignete sich in Emershofen der nächste Verkehrsunfall. Dabei verlor eine 20-Jährige auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in eine Leitplanke. Der Gesamtschaden: 2500 Euro.

Großes Glück hatte gegen 21.20 Uhr ein junger Autofahrer, der beim Beschleunigen nach dem Ortschild von Attenhofen in Richtung Weißenhorn bei Glätte ins Schleudern kam und anschließend frontal mit dem Wagen gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige blieb unverletzt, am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Hinterreifen abgefahren waren. (az)