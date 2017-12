2017-12-20 07:00:00.0

Ulm Bei „Nabucco“ ist die Mannschaft der Star

Der berühmte Gefangenenchor in Verdis Meisterwerk wird in Ulm von Opern- und Extrachor gesungen. Vor allem für die beteiligten Laien ist das ein Erlebnis. Von Marcus Golling

Acht Solopartien umfasst Guiseppe Verdis „Nabucco“. Doch wenn am Donnerstag, 21. Dezember, die berühmte Oper im Großen Haus des Theaters Ulm Premiere feiert, stehen die Solisten deutlich weniger im Fokus als sonst. Der eigentliche Star ist dann der Chor – wie immer bei „Nabucco“. Schließlich ist der Freiheitschor der gefangenen Hebräer im dritten Akt der zweifellos berühmteste Verdi-Chor – und eines der Opernstücke, das nicht nur Kenner mitsingen oder zumindest -pfeifen könnten.

Der Gefangenenchor, bekannt unter seiner ersten Zeile „Va, pensiero, sull’ali dorate“ („Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“), löst nicht nur beim Publikum Vorfreude aus – auch bei den Mitgliedern des Opern- und Extrachores, die ihn intonieren dürfen. Das weiß auch Hendrik Haas: „Das ist ein Highlight, da freuen sich alle darauf.“ Der 45-Jährige ist seit der Spielzeit 2011/12 Chordirektor und Kapellmeister am Theater Ulm, nachdem er zuvor als Solorepetitor und Dirigent in Münster, München, Pforzheim und Karlsruhe tätig war.

ANZEIGE

Bei „Nabucco“ sind insgesamt 41 Choristen im Einsatz. 20 von ihnen stellt der eigentliche Opernchor, ein festes Ensemble aus Profis, die auch immer wieder als Solisten auftreten. Die anderen 21 Sänger und Sängerinnen kommen aus dem Extrachor – lauter Amateure. Und ganz unterschiedliche Menschen: Haas zufolge reicht die Altersspanne von Mitte 20 bis Anfang 60, Lehrer und Ärzte sind ebenso dabei wie Studenten und Frauen, die neben und nach der Erziehung ihrer Kinder eine neue private Herausforderung suchen.

Insgesamt umfasst der Pool rund 40 Sänger, die sich je nach Stück und Vorlieben engagieren. „Manche wollen am liebsten bei allen Stücken mitmachen“, berichtet Haas. Andere wiederum sängen lieber bei nur einer Produktion pro Spielzeit mit. Das liegt freilich auch am zeitlichen Aufwand für dieses besondere Hobby. Die Proben für den Extrachor beginnen laut dem Chordirektor für gewöhnlich zwölf bis 14 Wochen vor der Premiere, in der Schlussphase gebe es fünf Abendproben in einer Woche. Ganz zu schweigen davon, dass ein Stück wie „Nabucco“ 13 Vorstellungen hat.

Mitmachen kann im Prinzip jeder, der das entsprechende Talent mitbringt. Wenn sich ein Interessent beim Chordirektor meldet, gibt es zunächst ein Vorgespräch, um zu klären, wie viel Erfahrung schon da ist. Noten lesen zu können, sei dabei schon wichtig. „Die meisten, die zu mir kommen, haben aber schon viel in Chören gesungen“, sagt Haas. Was nicht schadet, denn ein paar Extra-Herausforderungen gibt es im Extra-Chor schon. „Es ist schon etwas anderes, als bei einem Oratorienchor in der zweiten Reihe zu stehen. Man muss den Mut haben, sich selbst zu präsentieren.“ Und natürlich wird in der Oper auswendig gesungen.

Natürlich freut sich auch Haas selbst auf „Nabucco“ – obwohl er seine Sänger mit Beginn der musikalischen Gesamtproben an den musikalischen Leiter der Produktion, den stellvertretenden Generalmusikdirektor Joongbae Jee, abgegeben hat. Es habe ihm Spaß gemacht, wenige Monate nach „Aida“, einem Spätwerk Verdis, nun ein früheres Stück intensiv zu studieren. Aber sonst hält es Haas mit den Opern so wie mit den Jahreszeiten: „Das was gerade ist, gefällt mir.“ Ein paar Favoriten hatte er in den vergangenen Jahren aber schon, etwa Brittens „Peter Grimes“ und Wagners „Lohengrin“. Gerne würde Haas, der Ulm über die Spielzeit hinaus erhalten bleibt, noch mehr Wagner machen. Und von Verdi am liebsten noch dessen letzte Oper „Falstaff“.

Speziell die Arbeit mit den Laien des Extrachores bringt freilich auch ein paar Überraschungen mit sich. Gerne erinnert sich Haas an eine Frau, die sich beim Vorsingen als Begleitung Musik von ihrem Handy abspielte. „Das war ein bisschen wie bei Dieter Bohlen“, sagt der Chordirektor mit einem Schmunzeln. „Aber wie sie gesungen, das war gut. Sie ist noch immer dabei.“ Ein gutes Beispiel dafür, dass niemand Angst haben muss vor dem Extrachor. Im Gegenteil: „Ich sehe mich in der Funktion, den Menschen das möglich zu machen.“

Und auch wenn die einzelnen Produktionen zu Beginn der Spielzeit unter den Sängern verteilt werden: In manchen Registern gibt es immer wieder Lücken, besonders bei den Bässen und Tenören. Wer Interesse hat, kann sich per Mail an h.haas@ulm.de beim Chorleiter melden.