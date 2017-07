2017-07-15 11:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Es ist angerichtet fürs Fischerstechen

Zum Umzug und dem Turnier auf der Donau erwarten die Veranstalter am Sonntag Tausende Zuschauer in Ulm und Neu-Ulm. Für Stehplätze gibt es noch reichlich Karten. Von Michael Ruddigkeit

Beim Fischerstechen geht es ganz schön zur Sache. Am Sonntag ist es auf der Donau wieder so weit.

Die Stecher haben fleißig trainiert, die Zuschauertribünen stehen bereit und die Wetterprognosen sind günstig: Es ist alles angerichtet für das Fischerstechen auf der Donau. Der letzte formale Akt vor dem traditionsreichen Spektakel ging am Freitag im Ulmer Rathaus über die Bühne. Susanne Grimmeiß, die Vorsitzende des Ulmer Schiffervereins, und Zunftmeister Peter Engelhardt baten Oberbürgermeister Gunter Czisch um die Erlaubnis, das Stechen abhalten zu dürfen. Mit im Gepäck hatten sie Forellen und einen Waller aus der Donau. Besiegelt wurde die Verwilligung mit einem gemeinsamen Schluck aus dem Willkomm-Pokal, dem Zunftpokal der Schifferzunft. Nun steht dem Turnier auf der Donau nichts mehr im Wege. Hier ein Überblick über Tickets, Umzugswege, Stechen und einige Spielregeln, die Zuschauer beachten sollten:

Karten: Das Fischerstechen findet am Sonntag, 16. Juli, und am Sonntag, 23. Juli, auf der Donau statt. Die Sitzplatzkarten sind fast ausverkauft. Tickets für Stehplätze gibt es nach Auskunft der Stadt Ulm hingegen noch reichlich. Tageskassen stehen in Ulm unter der Eisenbahnbrücke, auf dem Saumarkt und auf der Wiese zwischen Metzgerturm und Herdbrücke – nicht aber wie früher am Fischerplätzle. In Neu-Ulm sind die Kassen beim Durchgang zum Hotel Golden Tulip, am Jahnufer auf Höhe der Sandstraße und unter der Eisenbahnbrücke. Eine Stehplatzkarte kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Kassen sind kurz vor 13 Uhr geöffnet.

ANZEIGE

Umzugswege: Vor dem Turnier auf der Donau gibt es jeweils einen großen Festzug mit mehreren Hundert Teilnehmern in historischen Gewändern. Auch Musiker und Fahnenschwinger zählen zu dem Ensemble. Unterwegs werden an verschiedenen Stellen Tänze aufgeführt. Am Sonntag, 16. Juli, startet der Umzug um 11.30 Uhr am Saumarkt. Von dort geht es über den Weinhof (12 Uhr) zum Petrusplatz nach Neu-Ulm (12.40 Uhr) zurück nach Ulm zum Kornhausplatz (13.45 Uhr) und zum Marktplatz (14.30 Uhr). Am Sonntag, 23. Juli, geht es bereits um 9.30 Uhr los. Die Stationen: Hans- und Sophie-Scholl-Platz (10 Uhr), Kornhausplatz (10.20 Uhr), Herrenkellergasse (10.50 Uhr), Münsterplatz (11.15 Uhr), Judenhof (11.45 Uhr) und Haus der Begegnung (12.15 Uhr). Um 14.30 Uhr ist Tanz am Marktplatz.

Stechen: Das Stechen auf der Donau beginnt jeweils um 15.30 Uhr. Bei jedem Duell lenken drei Fahrer die Zillen aufeinander zu. Auf dem Heck stehen die Stecher mit 2,80 langen Speeren und zielen mit dem ledergepolsterten Knauf an der Spitze auf die Brust des Gegners. Wer ins Wasser fällt oder seinen Speer verliert, hat verloren. In mehreren Runden wird ein Tagessieger ermittelt. Diese kämpfen zum Schluss um den Gesamtsieg. Titelverteidiger ist Holger Beranek („König von Württemberg“).

Einschränkungen: Hunde und Fahrräder müssen draußen bleiben. Die Zuschauer werden gebeten, keine Stockschirme und großen Rucksäcke mitzubringen. Der Donauradweg ist an den Sonntagen jeweils von 12 bis 18 Uhr gesperrt.