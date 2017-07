2017-07-12 20:45:00.0

Ulm/Neu-Ulm Fischerstechen, Open-Air, Nabada - erstmals mit Beton-Blockaden

Fischerstechen, Open-Air, Nabada: In Ulm und Neu-Ulm reiht sich ein Großereignis ans nächste. Zum Schutz der Besucher werden erstmals Beton-Blockaden aufgebaut. Von Michael Ruddigkeit

Die Doppelstadt in Feierlaune: Mehr als eine Woche lang geht es in Ulm und Neu-Ulm rund. Los geht es mit dem Fischerstechen auf der Donau am Sonntag. Danach folgen die Konzerte auf dem Münsterplatz mit Philipp Poisel und den Scorpions, "Rock am Petrus" in Neu-Ulm, die Lichterserenade, die Schwörfeier auf dem Weinhof, das bunte Treiben auf der Donau beim Nabada und schließlich Party bis tief in die Nacht. Insgesamt erwarten die Städte in den kommenden Tagen Zehntausende Besucher. Dabei spielt das Thema Sicherheit eine noch größere Rolle als in den vergangenen Jahren.

Zum ersten Mal gibt es in Ulm Betonblockaden

Nach den terroristischen Lastwagenanschlägen in Berlin, Stockholm und Nizza mit vielen Toten haben die Behörden verstärkt potenzielle Angriffe mit Fahrzeugen auf dem Schirm. Auch in Ulm und Neu-Ulm haben sich die Ordnungsämter gemeinsam mit der Polizei kritische Stellen angeschaut. In Ulm werden erstmals Fahrzeugrückhaltesysteme in bestimmten Bereichen aufgestellt. Die Blockaden sind einen Meter hoch, aus Beton und tonnenschwer. In der Schwörwoche werden sie am Münsterplatz, in der Neuen Mitte, an der Sattlergasse und am Weinhofberg zum Schutz der Besucher aufgestellt. Außerdem werden die Herdbrücke an Schwörmontag von 14 bis 18 Uhr und die Gänstorbrücke von 15 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Am Samstagabend zuvor, während der Lichterserenade, gilt die Sperrung von 20 bis 24 Uhr (Herdbrücke) und von 21 bis 24 Uhr (Gänstorbrücke). Man sei sich zwar bewusst, dass das insbesondere für den Öffentlichen Nahverkehr eine deutliche Einschränkung mit sich bringe, sagte Rainer Türke von den Bürgerdiensten. "Wir waren uns aber einig mit der Polizei, dass die Sperrungen aus Sicherheitsgründen temporär notwendig sind."

ANZEIGE

Vor allem in Neu-Ulm sind wegen der vielen Veranstaltungen mit Tausenden erwarteten Besuchern – am Petrusplatz, aber auch am Edwin-Scharff-Haus und im Vorwerk – mehr Polizeikräfte im Einsatz als voriges Jahr, wie Rainer Finkel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, sagte. Eine Videoüberwachung ist nicht geplant. Auch ein Schnapsverbot, das vor mehreren Jahren in Ulm diskutiert wurde, ist in der Schwörwoche kein Thema mehr. Allerdings wird das Ordnungsamt ein verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung der Jugendschutz-Bestimmungen legen und an Schwörmontag bereits mittags mit Kontrollen starten, vor allem am Bahnhof und in der Fußgängerzone. Der Sicherheitsstab der Behörden ist auch am Schwörsonntag im Einsatz. Dann treten die Scorpions auf dem Münsterplatz auf. "Wir rechnen mit 9000 bis 9500 Besuchern", sagte Rainer Türke.

Die Sicherheit steht bei den Großereignissen im Vordergrund

Für das Fischerstechen, das zum ersten Mal seit vier Jahren wieder stattfindet, hat das Unternehmen SHS ein Sicherheitskonzept erstellt. Aber auch Stadt und Feuerwehr sind unterwegs, damit die Traditionsveranstaltung an den Sonntagen 16. Juli und 23. Juli reibungslos über die Bühne geht. Als zusätzlichen Service für die Besucher gibt es erstmals einen Bewirtungsbereich – in Ulm zwischen Metzgerturm und Blau, in Neu-Ulm beim Hotel Golden Tulip. Laut Sabine Gauß, Leiterin Zentrale Dienste der Stadt Ulm, gibt es für das Spektakel auf dem Wasser 12.300 Tickets pro Veranstaltung. Die Sitzplätze sind nahezu ausverkauft, Stehplatzkarten gibt es noch reichlich. Am Tag der Veranstaltung sind Kassen am Saumarkt, am Metzgerturm, am Uferweg und unter der Eisenbahnbrücke aufgebaut – nicht aber, wie früher, am Fischerplätzle. Wegen der Großveranstaltung wird der Donauradweg an den Sonntagen jeweils von 12 bis 18 Uhr gesperrt. Susanne Grimmeiß, Vorsitzende des Ulmer Schiffervereins, betont, dass das Turnier auf der Donau mit den 15 Stecherpaaren nur ein Teil des Fischerstechens ist. Genauso wichtig sei der historische Umzug durch die Altstadt mit den Tänzen der Ulmer Fischerzunft.