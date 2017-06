2017-06-27 13:27:00.0

Nersingen Mädchen wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Nersingen ist ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Nersingen schwer verletzt worden. Sie war gegen 7 Uhr auf der Silheimer Straße in Richtung Bibertal unterwegs und bog auf diesem Weg nach links ab. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei kündigte sie dies per Handzeichen an, übersah aber ein Auto im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Wagen, an dessen Steuer ein 21-Jähriger saß.

Das Mädchen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Hinzukommende Ersthelfer kümmerten sich um den Autofahrer und das Mädchen. Wie die Polizei mitteilt, wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei Neu-Ulm musste die Straße gesperrt werden. (az)