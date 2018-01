2018-01-18 16:34:00.0

Neu-Ulm Zigarette löste tödlichen Brand in Wohnung aus

Bei einem Brand in Neu-Ulm starb vorige Woche ein 57-jähriger Mann. Auslöser war wohl eine Zigarette, vermutet die Polizei. Von Michael Ruddigkeit

Die Identität des Toten, der vergangene Woche nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm gefunden wurde, ist geklärt. Es handelt sich um einen 57 Jahre alten Mann, der allein in der Wohnung in der Schwabenstraße in Offenhausen lebte. Das ergab die Obduktion, deren Ergebnis am Donnerstag vorlag. Der Mann starb demnach an einer Rauchgasvergiftung. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Kripo nicht vor. „Wir gehen von einer brennenden Zigarette aus“, sagte Jürgen Krautwald, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der Mann war wohl auf dem Sofa eingeschlafen. In der Wohnung brach daraufhin ein Feuer aus. Irgendwann ging ein Rauchmelder an und hörte nicht mehr auf zu schrillen, was die Nachbarn auf den Plan rief. Sie alarmierten die Integrierte Leitstelle Donau-Iller. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften an und öffnete die Wohnungstür. Im Wohnzimmer fanden die Feuerwehrleute den Leichnam des 57-Jährigen. Er musste über eine DNA-Probe identifiziert werden.