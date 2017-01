2017-01-08 21:00:00.0

Hallenfußball Illerberg/Thal tritt Nachfolge von Beuren an

Der SSV gewinnt das Turnier des SV Grafertshofen. Ein Spieler des Siegers entpuppt sich als später Glücksgriff. Von Roland Furthmair

Dem klaren Sieger des 38. Hallenfußballturniers des SV Grafertshofen in Weißenhorn gratulierten am Ende alle sieben Kontrahenten: dem SSV Illerberg/Thal nach dem Endspielsieg gegen Eintracht Autenried (Kreisklasse A Bayern). Nach zähem Auftakt mit einer 1:2-Niederlage gegen den FV Weißenhorn steigerte sich das Team von Trainer Thomas Motzke stets und nahm am Ende den Pokal in Empfang. Der SV Beuren, der zuvor viermal in Serie gewonnen hatte, wurde diesmal nur Sechster.

„In der Halle sind alle Gegner mit guter Technik schwer auszurechnen. Wir haben verdientermaßen den Finaleinzug geschafft und sind hier in meiner dreijährigen Regie erstmals so weit gekommen“, war Motzke zufrieden. Obwohl jeder Sportler in ein Turnier gehe, um das Optimale zu erreichen, sei „es das Wichtigste, dass sich keiner verletzt hat und die Spieler sich nun bis zum Trainingsbeginn am 1. Februar erholen können“.

Zwar legte Autenried im Finale mit 1:0 vor, doch gleich gelang Marc Prestele der Ausgleich und Julian Walcher erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (6.). Die relativ wenigen Illerberger Gegentreffer resultierten aus einem Glücksgriff kurz vor Turnierbeginn, als der A-Jugendliche Moritz Helbig telefonisch nach einer Notlage als Torhüter nachnominiert wurde und klasse hielt. Im kleinen Finale gab es für Favorit TSV Buch ebenfalls einen 0:1-Rückstand gegen den FV Weißenhorn. Dominik Amann glich für die Rothtaler zum 1:1 aus. Der TSV Buch ließ dann etliche Torchanchen ungenutzt, aber Florian Karg glückte der Siegtreffer zum hochverdienten 2:1-Sieg, was zugleich Platz drei bedeutete.

In der Zwischenrunde hatte Kreisligist SSV Illerberg/Thal den favorisierten Bezirksligisten TSV Buch nicht gut aussehen lassen. Der schnellen 3:0-Führung des SSV hatte Buch nur noch einen Treffer zum 1:3-Endstand entgegen zu setzen. Der FV Weißenhorn verpasste den Endspieleinzug knapp mit einer 2:3-Niederlage gegen den späteren Finalisten Eintracht Autenried.

Ergebnisse, Zwischenrunde: FV Weißenhorn – Eintracht Autenried 2:3; TSV Buch – SSV Illerberg 1:3.

Endrunde: SV Pfaffenhofen – SV Grafertshofen 0:6, SV Beuren – TSV Obenhausen 0:6, FV Weißenhorn – TSV Buch 1:2, Eintracht Autenried – SSV Illerberg/Thal 1:2.

Endplatzierungen: 1. SSV Illerberg/Thal, 2. Eintracht Autenried, 3. TSV Buch, 4. FV Weißenhorn, 5. TSV Obenhausen, 6. SV Beuren, 7. SV Grafertshofen, 8. SV Pfaffenhofen.